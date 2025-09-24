La asociación vecinal de playa de San Juan celebra las obras en la avenida de Niza: "Promete un futuro más próspero"

Las obras de urbanismo suelen ser uno de los retos que los gobiernos municipales tienen que afrontar con cuidado. Son necesarias, pero generan molestias en vecinos y comercios. Y en la ciudad de Alicante una de las asociaciones celebra precisamente la actuación que se hace en la playa de San Juan.

Juntos Avanzamos lo hace sobre una de las que más a la vista están, la reforma del paseo de Niza. La obra, como recuerdan, se inició en noviembre y se presentó con un plazo de ejecución estimado de nueve meses, ya superado.

El problema, como señalan a través de un comunicado, es que "debido a retrasos en la llegada de materiales", la empresa constructora ha tenido que solicitar una prórroga. En ese nuevo calendario se había establecido el 18 de septiembre como primera fecha.

Pasado ese límite, los vecinos lamentan que "no se ha podido cumplir por la demora en el suministro". Pese a ello, aseguran que son mayoría los que consideran que están satisfechos con los resultados, "apreciando la mejora estética y funcional del paseo".

El comunicado concede que "algunos vecinos y restauradores" que están en la zona no lo ven igual y "han expresado su preocupación". Juntos Avanzamos destaca el apoyo a todos ellos, "confiando en que el resultado final será beneficioso para todos".

Y es que el deseo de tener la remodelación completada en el tramo comprendido entre la calle Irlanda y el límite con El Campello les genera optimismo porque "promete un futuro más próspero para la zona y para los negocios locales", como concluyen.

El Ayuntamiento de Alicante presentaba a principios de este año los trabajos en la zona como un ejemplo del avance en sus planes para conseguir un paseo litoral de 14 kilómetros que abarque toda la línea de costa del municipio.

La adjudicataria del proyecto de remodelación es la empresa Vías y Construcciones que está ejecutando los trabajos con un presupuesto de 3,9 millones para los nueve meses previstos inicialmente.

Estas obras están renovando el pavimento peatonal deteriorado y la imagen del mismo. En ese trabajo se aprovecha para introducir nuevas áreas de estancia y de recreo con vegetación, que también mejorarán la accesibilidad a la playa.