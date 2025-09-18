Los expertos reclaman al Gobierno de España el presupuesto para la aplicación de la Ley ELA aprobada en 2024

Académicos, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones y sanitarias y jurídicas, han reclamado dotar de presupuesto la atención de las personas afectadas por ELA en España, con la que la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana ha abierto esta mañana su VIII Congreso en el Auditorio del Colegio de Médicos de Alicante.

Al acto inaugural han asistido, entre otros, la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, el Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, José Ortiz, el Presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwar y la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro.

También ha estado presente el vicerrector de la Universidad Miguel Hernández, Domingo Orozco, y otros cargos académicos y estudiantes de la UA la UMH y la Universidad CEU la Cardenal Herrera, junto a responsables de colegios, asociaciones y sindicatos profesionales del sector sanitario y jurídico.

En el discurso inaugural, el presidente de la ADSCV, Carlos Fornes, ha recordado que "es intolerable aceptar que más de mil de personas enfermas de ELA hayan fallecido en España en el último año por falta de cuidados, cuando estaban amparadas por una Ley aprobada por unanimidad pero sin dotación económica".;

"Exigimos al gobierno el presupuesto previsto para la atención domiciliaria, la agilización del reconocimiento de la discapacidad por ELA, y los beneficios fiscales y económicos para pacientes y cuidadores que contempla la Ley", ha reivindicado.

Esta reclamación fue también suscrita por todos los participantes del debate sobre la Ley ELA que abría el programa del congreso tras la ceremonia de apertura y la conferencia inaugural impartida por el Presidente del Consejo de Colegios de Médicos de España, Tomás Cobo.

Por su parte, el Presidente de la Confederación Nacional de Entidades ELA, Fernando Martín y la Jefa del Servicio de Neurología y Coordinadora de la Unidad ELA del Hospital de Alicante, Dra. Carmina Díaz, explicaron las particularidades de esta enfermedad neurodegenerativa.

Detallaron que, para su tratamiento, es esencial llevar a cabo una atención continuada y especializada que no se contemplaba en otras leyes generales de dependencia o discapacidad.

Por su parte, Nieves Martínez, portavoz de Sanidad del PPCV en las Cortes Valencianas, recordó que la falta de presupuestos generales del Estado y la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana ha lastrado el fallido primer año de la Ley ELA en España.

Retos a afrontar

En el discurso inaugural, el presidente de la ADSCV también ha recordado que, ademas de la Ley ELA, "el octavo congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana va a abordar otros grandes retos de la Sanidad Española del S.XXI".

En concreto, se tratará "el riesgo de las Pseudoterapias en la Salud y en las profesiones sanitarias, la Salud Mental, el Estatuto Marco, la brecha digital en la atención gerontológica, las agresiones sanitarias, las medidas extrajudiciales para conflictos sanitario, y la gestión de las Emergencias Sanitarias”.

Reconocimiento por la dana

El VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana se clausura mañana 19 de septiembre con la entrega del V Premio de la ADSCV, que este año reconoce la labor en la DANA de Valencia de la asociación Alicante Gastronómica Solidaria.

Esta fue una de las primeras en trasladar sus recursos a la 'zona cero' de la dana del pasado mes de octubre, donde estuvo hasta enero cocinando y repartiendo menús diarios de comida caliente.

Alicante Gastronómica Solidaria, con el apoyo de todas las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, organizó además la cabalgata de los Reyes Magos en las poblaciones de Llocnou de la Corona, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja y Albal.