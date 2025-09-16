Este es el barrio de Alicante donde creció Nach: "Los mejores momentos de mi infancia ocurrieron aquí"

Alicante ha sido cuna de grandes artistas, y uno de sus hijos más reconocidos es Nach. El rapero creció en el barrio de San Blas, un lugar que marcó sus recuerdos de infancia y adolescencia, y que sigue siendo para él un símbolo de identidad y pertenencia.

Ese arraigo lo ha vuelto a reflejar en 'Mi ciudad', su nuevo single junto al argentino Trueno, una canción que nace como "declaración de amor" a los barrios y a las ciudades que los vieron crecer.

El tema se estrenó el 29 de agosto y, como explica Nach, convierte en una sola ciudad a Buenos Aires y Alicante, uniendo sus raíces en una misma voz.

"El mejor sitio para crecer"

En el vídeo compartido en redes el 3 de septiembre, Nach camina por San Blas y reflexiona sobre lo que este lugar significa para él. "Los mejores momentos de mi infancia y mi adolescencia ocurrieron en este barrio", asegura el rapero.

Recuerda con cariño su colegio, su primer equipo de baloncesto, los recreativos cercanos a su instituto y locales como la Mosca Tumasa, el Bowerry o el edificio de la Colmena.

"Muchos más lugares me traen recuerdos increíbles. Para mí es el mejor sitio donde pude crecer. Pongamos que hablo del barrio de San Blas de Alicante", escribe.

"Mi sitio"

Nach describe San Blas como un barrio de "clase media, un barrio humilde", en el que la gente es "auténtica y muy de verdad".

Afirma que siempre sintió que pertenecía a ese lugar y que, cada vez que vuelve, conecta con su pasado.

"Me encuentro con aquel Nacho de 8, 9, 10 años, tan ingenuo, tan pequeñito. Este fue mi pequeño mundo y el lugar que me vio crecer. No lo cambiaría por nada", declara en el vídeo.

Y lo resume en una frase que refleja su arraigo: "Y esto es San Blas. No lo cambio por nada, bro!".

Educación y raíces

El rapero estudió en el IES Jorge Juan, uno de los centros educativos más antiguos de la provincia, inaugurado en 1845. Más tarde, continuó su formación en la Universidad de Alicante (UA), donde se licenció en Sociología.

Nach no solo lleva a Alicante en su música, sino también en su vida personal y en su formación académica, consolidando un vínculo que mantiene intacto con el paso de los años.

Los seguidores alicantinos podrán disfrutar de Nach en directo muy pronto. El rapero forma parte del cartel del festival Rocanrola, que se celebrará en Alicante los próximos 9, 10 y 11 de octubre. Será una ocasión especial para verlo actuar en su ciudad natal.

El barrio de San Blas

San Blas-Santo Domingo, más conocido como San Blas, es uno de los barrios históricos de la ciudad de Alicante. En 2023 contaba con 9.190 habitantes, de los cuales 4.927 son mujeres y 4.263 hombres, según el padrón municipal.

Limita al este con Campoamor, Mercado y Ensanche Diputación; al sur con Alipark; y al oeste con el Polígono San Blas.

Sus calles principales, como Maestro Caballero, Ronda del Castillo, Wenceslao Fernández Flórez o Santo Domingo, delimitan un espacio que hoy mantiene la esencia de barrio que marcó la vida de Nach.

En cuanto al coste de vida en el barrio de Nach, el precio medio de la vivienda se sitúa en los 2.416 €/m2, según datos del portal inmobiliario Idealista. No hay pisos para alquilar por debajo de los 850 euros al mes.