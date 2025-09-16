Alicante estrecha lazos con China y lidera la delegación en el Foro de Ciudades Exquisitas 2025 de Weihai

El alcalde Luis Barcala liderará la representación institucional y empresarial de Alicante que acudirá del 19 al 21 de septiembre al III Foro de Ciudades Exquisitas 2025, celebrado en Weihai.

El encuentro tiene como finalidad fortalecer vínculos comerciales y atraer inversiones hacia la ciudad española, aprovechando el potencial de este enclave chino de la provincia de Shandong, con cerca de tres millones de habitantes, unas 2.000 compañías con capital extranjero y una destacada actividad económica con Japón, Corea del Sur, Europa y África.

La invitación al Ayuntamiento de Alicante parte directamente de la organización del Foro, en la que participa la ONU, que busca impulsar el desarrollo urbano sostenible a nivel global y promover una plataforma de cooperación internacional en economía, urbanismo y calidad de vida.

En esta tercera edición se reunirán alrededor de 500 asistentes, entre ellos representantes de Naciones Unidas, embajadores acreditados en China, dirigentes políticos, empresarios, académicos e investigadores.

Además de Barcala, estará presente la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ya que ambas ciudades europeas han sido seleccionadas por su potencial de crecimiento y por sus políticas de desarrollo urbano sostenible.

La comitiva alicantina viaja acompañada por las empresas locales GDV Mobility, puntera en movilidad eléctrica y reutilización de baterías, y Bumerania, referente europeo en robótica social y de servicios. A ellos se suman el concejal de Innovación y Planes Estratégicos, Antonio Peral, y el director general de Empleo y Nueva Economía del consistorio.

Según ha señalado el alcalde, esta cita internacional constituye una ocasión estratégica para reforzar la proyección global de Alicante, mostrar su perfil como ciudad moderna, turística e innovadora, y generar confianza entre los inversores extranjeros.

Barcala también ha resaltado el proceso de transformación que vive la ciudad, orientado a diversificar el tejido productivo y consolidar acuerdos de interés con una de las grandes potencias mundiales.

Durante la inauguración oficial, el primer edil expondrá el modelo urbano mediterráneo de Alicante y las oportunidades de inversión que ofrece en sectores como turismo, tecnología, innovación, salud, logística y sostenibilidad ambiental.

Cooperación con Weihai

El programa incluye la firma de un convenio de colaboración a cuatro años entre Alicante y la ciudad de Weihai, según el cual ambas partes trabajarán en el ámbito económico, comercial, cultural, turístico y deportivo.

En este último apartado está implicado el Real Club de Regatas de Alicante, cuya participación dará visibilidad a la oferta náutica local. Asimismo, la agenda del alcalde contempla visitas a parques industriales de la región vinculados a la fabricación inteligente, el comercio de servicios y la tecnología de nuevas inversiones.

Alicante y China

Actualmente, unos 2.000 ciudadanos chinos residen en Alicante. En lo económico, la provincia exportó a China en 2024 por un valor de 74,6 millones de euros, según datos oficiales, siendo el calzado y otros productos manufacturados los de mayor peso, seguidos de bienes de equipo y químicos.

En cuanto a las importaciones, ascendieron a 1.493 millones, principalmente en manufacturas textiles y de calzado, electrodomésticos, mobiliario, componentes industriales y productos químicos.