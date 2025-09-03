Rescatan en Alicante a tres personas de una patera a la deriva durante "dos semanas" de la que fallecen otros migrantes

Los servicios de Cruz Roja y Policía Nacional atienden a los tres supervivientes de la patera. Cruz Roja

La crisis migratoria en el mar Mediterráneo sigue cobrándose vidas en el camino a Alicante. Salvamento Marítimo rescata a tres supervivientes de una patera en la que los demás pasajeros habrían fallecido. Dos de estos están hospitalizados por la gravedad de su estado físico.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de voluntarios de Cruz Roja se ha encargado este miércoles de la primera atención en el puerto de Alicante a estas personas rescatadas en alta mar.

En ese primer examen han constatado, como explican a través de un comunicado, la necesidad de trasladar a los dos mencionados por deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado. La tercera persona, con sintomatología similar pero más leve, no ha precisado derivación hospitalaria.

Cruz Roja Alicante recoge el primer testimonio de estas personas en el que explican que se habían quedado a la deriva durante dos semanas y que el resto de personas había fallecido durante la travesía.

