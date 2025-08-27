Condenan en Alicante a tres años de cárcel al patrón de una patera de Argelia por arriesgar la vida de doce personas

Nueva condena al peligroso tráfico de personas en la provincia de Alicante. La Audiencia sentencia a tres años de prisión al patrón de una patera por un delito contra los derechos de los extranjeros a los que puso en riesgo su vida.

La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante es la que sentencia a este hombre de 37 años y nacionalidad argelina que se encargaba de transportar a la docena de personas hasta Alicante, donde fue interceptado el 28 de noviembre en aguas próximas al puerto.

El condenado, como señala el documento, ni siquiera tenía un título que acreditase sus conocimientos para el gobierno de embarcaciones. Esta, como se describe, medía unos seis metros de eslora, hecha de plástico y con motor fueraborda para hacer una distancia de 370 kilómetros.

Según expresa el tribunal, el patrón, puesto de acuerdo con personas desconocidas y a cambio de un beneficio económico, zarpó el 25 de noviembre de 2024 al mando de la mencionada embarcación en la que no había equipos de seguridad de salvamento, desde la zona costera Tipaza, en Argelia, hacia España.

A bordo iban otras 12 personas, todas ellas varones, inmigrantes que habían pagado antes de embarcar a otras personas, que no se han logrado identificar, unos dos mil euros en dinares argelinos para hacer este trayecto.

El condenado, como acredita la sentencia, era el único responsable de guiar la embarcación con la ayuda de la brújula y GPS además de dirigir el timón. Finalmente, la patera quedó a la deriva y, tras ser localizada el 28 de noviembre por un barco pesquero en aguas próximas al puerto de Alicante, sus ocupantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo.

De acuerdo con la sentencia, la travesía, de tres días de duración, generó "una situación de peligro/riesgo para la vida e integridad física" de los ocupantes hasta que se produjo su rescate, pues se produjo en “circunstancias de navegación con fuerte oleaje, en condiciones de hacinamiento, careciendo de unas condiciones mínimas de seguridad".

Y la travesía es peligrosa, como demuestran las cifras. En 2024, murieron 10.457 hombres, mujeres y niños en las aguas que separan España de África, una cifra récord. El viaje desde Argelia, que tiene como destino la costa que va desde Almería hasta Valencia, pasando por Alicante y extendiéndose hasta Baleares, ha costado la vida de otras 517 víctimas.

Esta ruta argelina, que es en la que se incluye la provincia de Alicante, ha crecido en número de personas que intentan llegar a España y fallecen en el camino. Así han muerto un 19 % más de migrantes.