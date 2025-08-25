Un hombre atropella mortalmente a su vecino de 37 años en El Moralet (Alicante)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Discusión mortal en la partida rural de El Moralet (Alicante). Un hombre de 44 ha sido detenido por, presuntamente, atropellar a su vecino de 37 años el pasado 22 de agosto.

La Guardia Civil confirma que el varón falleció debido a las heridas de un vehículo a motor conducido por su vecino.

Ambos eran vecinos y existían denuncias previas por desavenencias entre ellos.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan asumió de inmediato la investigación, procediendo ese mismo día a la detención del conductor.

En la jornada de hoy, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, imputado por un delito de homicidio. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

