Verano negro en las piscinas de Alicante: tercera persona ahogada en la última semana

La lista negra de fallecidos en la Comunitat Valenciana por ahogamiento suma otra víctima en la provincia de Alicante. En la última semana son tres los muertos en piscinas de diferentes localidades, el último de ellos es en la capital.

El aviso recibido este lunes por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat alertaba del caso de un hombre de 64 años. Rápidamente estos enviaron al SAMU cuyo equipo médico acudió a las instalaciones acuáticas de una urbanización en la ciudad de Alicante.

El hombre no ha respondido a las maniobras de reanimación pulmonar y otras técnicas de estabilización que han aplicado los efectivos del equipo médico. Así confirman el fallecimiento, a espera de una autopsia que determine las causas, que se suma a los casos de Calp y Alicante, también en piscinas.

Los peligros del agua se han visto de manera particularmente dura este julio. El Informe Nacional de Ahogamientos sitúa a la Comunitat Valenciana en primera posición respecto a las otras autonomías en ese mes con 22 fallecidos que suman un total de 39 en lo que va de 2025.

El mencionado documento ya alertaba a inicios de julio que los registros de este año eran los peores en una década. En el caso de la Comunitat Valenciana, se superaban los 16 registrados en 2024, aunque el total hasta ese mes era mayor, con 43. Al final del año, la cifra subió a 63.

Entre los últimos casos registrados está el de un hombre de 87 años, esta vez en la playa de Levante de Santa Pola. Según los datos del CICU, el aviso llegó el viernes, festivo por la Virgen de la Asunción, a las 11 horas y el equipo médico no pudo reanimar a la víctima con sus técnicas.

El martes, la víctima era un joven de 21 años en Calp y el domingo anterior, el día 10, se sumaban dos víctimas, una de ellas logró salvar la vida después de engancharse su pie con una hélice de barco en la cala de la Granadella de Xàbia, la otra es un hombre de 76 años que moría en una piscina de Alicante.

El repaso a este trágico agosto incluye el salvamento el viernes 8 de un niño de 18 meses al que el equipo médico del SAMU conseguía recuperar de un ahogamiento en una piscina privada de Elche.