La ciudad de Alicante mantiene la emergencia por la ola de calor con 159 atendidos y piden que "extremen la precaución"

Un grupo de turistas vuelve de la playa de Alicante en este lunes que mantiene la alerta roja. M.H.

La ola de calor que azota España obliga al Ayuntamiento de Alicante a mantener el plan de emergencia este lunes. El alcalde Luis Barcala recuerda que son 159 las personas atendidas durante este fin de semana por esta causa y que se "extreme la precaución".

A través de un vídeo difundido en las redes oficiales del consistorio, Barcala subraya que "todas las medidas extraordinarias siguen vigentes", en referencia al programa de respuesta activado para este puente por el aviso rojo de Aemet por las altas temperaturas hasta las 20 horas.

El alcalde pide a los ciudadanos que "extremen la precaución y presten especial atención a las personas mayores, a los niños, a las embarazadas y enfermos, más vulnerables ante las altas temperaturas".

Temperaturas altísimas hoy en el sur de Alicante, algo suavizadas cerca del mar, pero que se disparan por encima de 40 ºC a unos pocos kilómetros de la costa. Previsión para las próximas horas cerca de la capital. pic.twitter.com/xzD20zgWmo — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 18, 2025

La previsión de este lunes avanzaba que las máximas podían estar en los 37 grados y las mínimas en 27, según comparte el Ayuntamiento de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Esas cifras se han superado a mitad tarde, con datos por encima de los 42 grados a las 17 horas, en los momentos más críticos de la alerta.

Con ello, el consistorio mantiene activos y operativos el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PTEMA) y el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) ante las temperaturas extremas. De hecho, este fin de semana han atendido a 159 personas en el dispositivo especial establecido en el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS).

Eso implica también una serie de prohibiciones. Por ejemplo, está absolutamente vetado realizar fuegos artificiales o cualquier otro tipo de disparo pirotécnico en las partidas rurales del término municipal ante el riesgo extremo de incendios forestales.

La prohibición se hace extensiva a la quema de rastrojos, prácticas agrícolas, uso de herramientas o cualquier actividad que pueda provocar la ignición de la vegetación en el ámbito rural y forestal.

El área de Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de los parques y las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en estos episodios de olas de calor.

En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros puntos de la ciudad.

El centro de acogida está abierto de 11 a 20 horas para que sirva de refugio climático a las personas sin hogar, a las que se les ofrece comida, agua y un kit de protección solar, hidratación e higiene personal. El sábado utilizaron este recurso 78 personas y el domingo fueron 81 los atendidos.

Una señal en una céntrica calle de Alicante marca los 42 grados este lunes. M.H.

La Policía Local colabora estrechamente con Bienestar Social y el resto de servicios para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia.

Y desde las áreas de Turismo y Seguridad se intensifica por megafonía en las playas del término municipal la información sobre las altas temperaturas y las medidas preventivas. Todos los efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y demás servicios del Ayuntamiento siguen activos y vigilantes ante esta intensa ola de calor.