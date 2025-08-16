¿Qué fue de la Madīnat al-Laqant, la "evanescente" ciudad islámica que hoy es Alicante?

La exposición Ciudades de Luz que actualmente puede visitarse en el Marq (Museo Arqueológico Provincial de Alicante) lleva por subtítulo "Ákra Leuké, Lucentum, Laqant", profundizando en la historia que con los siglos dio luz a la ciudad que hoy conocemos como Alicante, desde los fenicios y los íberos, a los griegos, cartagineses, romanos y musulmanes.

Un espectacular recorrido que, sin embargo, apenas incide en los cinco siglos en los que la urbe cayó bajo dominio del Islam, precisamente por la escasez de vestigios entre los siglos VIII y XIII. No obstante, las investigaciones que documentan la exposición del Marq sí permiten rastrear el pasado de la "evanescente ciudad" musulmana, como la define la investigadora María Teresa Ximénez en su estudio El Islam en el sureste peninsular.

Esta historia comienza, a diferencia de los periodos anteriores cuyos asentamientos estaban ligados a la zona de la Albufereta, en el Tossal de les Basses y en el Tossal de Manises, en el actual emplazamiento de la ciudad de Alicante, a los pies del monte Benacantil. Aunque en un primer momento, como se ilustra en la muestra, se localizase la primera maqbara (necrópolis islámica) en Lucentum, la ciudad romana situada sobre una loma de la Albufereta.

Fue en el año 713 cuando las huestes musulmanas, en esta zona fundamentalmente de procedencia egipcia, ocuparon el territorio tras la capitulación del visigodo Teodomiro que dominaba gran parte de las actuales provincias de Murcia, Alicante y Albacete. Teodomiro pasó a ser Tudmir y el territorio fue denominado Cora de Tudmir. El matrimonio de su hija con el hijo de Abd al-Yabbar otorgó a este como dote las ciudades y entornos de Orihuela y Elche.

Territorios de la Cora de Tudmir. Catálogo Marq

Laqant pasa a ser una de las siete ciudades citadas en el pacto "La dimensión urbana del tratado demuestra el temprano intento de los conquistadores de adaptar la estructura administrativa visigoda (cabezas eclesiásticas o cecas) a la nueva fiscalidad musulmana, con la connivencia de ciertos personajes de la aristocracia indígena (el propio Teodomiro o Casio en la Marca superior), que garantizan el control de los recursos fiscales", señala Sonia Gutiérrez en De Lucentum a Laqant.

La misma investigadora retoma el concepto de "evanescencia urbana" al referirse a Alicante y el traslado desde la Albufereta al territorio actual que "a finales del Califato encontraremos ya vertebrada como una pequeña pero activa medina portuaria, que fabricaba barcos y exportaba productos, protegida por una alcazaba que arañaba el cielo y señora de un territorio extenso que una vez fue romano y lucentino".

Ese Alicante o Laqant no solo tiene un puerto y una estructura defensiva. Tiene barrios o arrabales, una mezquita (seguramente situada donde hoy se halla la Iglesia de Santa María), baños, pequeñas industrias y una nueva maqbara en el extrarradio (en la actual calle Mayor), un zoco... Restos de cerámicas aparecidas en el Casco Antiguo de la ciudad así lo demuestran.

Junto a este establecimiento urbano, los musulmanes también expandieron el regadío y la huerta por los alrededores de la ciudad en un contexto de tierras que los romanos y sus sucesores entendían como especialmente buenas para los cultivos de secano. La noria y otras tecnologías importadas del norte de África por el Islam permitieron que el regadío ha sido la mayor herencia de estos pueblos en todo el sureste peninsular.