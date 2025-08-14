Confirmado por el Ayuntamiento: estos serán los días de festivos locales en 2026 en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha determinado que en 2026 los festivos locales serán el jueves 16 de abril, coincidiendo con la celebración de la Santa Faz, y el martes 23 de junio, en pleno desarrollo de las Hogueras.

Estas últimas están reconocidas como Fiesta Oficial de la ciudad, con la distinción de Fiestas de Interés Turístico Internacional desde 1983 y, desde 2024, declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Generalitat. La propuesta, impulsada por la Concejalía de Fiestas que encabeza Cristina Cutanda, será sometida a debate en el Pleno municipal previsto para septiembre.

El día 24 de junio, festividad de San Juan, continuará siendo festivo autonómico, según el calendario del Consell de la Generalitat Valenciana, que respalda la resolución de Les Corts para que las Hogueras de Sant Joan sean reconocidas como celebración oficial en toda la Comunidad.

Cutanda ha subrayado que “el día de la Peregrina es el más venerado del calendario alicantino, y el 23 de junio, enlazado con San Juan, permite disfrutar de dos jornadas consecutivas de Hogueras, un privilegio para vecinos y visitantes que podrán vivir de cerca nuestras tradiciones”.

Además del 16 de abril y de los días 23 y 24 de junio, el calendario festivo de 2026 en Alicante incluirá: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 19 de marzo (San José), 3 de abril (Viernes Santo), 6 de abril (Lunes de Pascua), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

Quedan fuera respecto a 2025 las festividades de Todos los Santos (1 de noviembre) y del Día de la Constitución (6 de diciembre), ya que en 2026 ambas coincidirán en domingo. En total, Alicante contará con 14 días festivos ese año.