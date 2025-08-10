Alicante transforma sus residuos orgánicos en abono para avanzar hacia la economía circular

El Ayuntamiento de Alicante da un paso decisivo hacia la sostenibilidad con la puesta en marcha de una nueva línea de afino de biorresiduos en el Centro de Tratamiento de Residuos (CETRA).

Esta instalación transforma los restos orgánicos recogidos mediante el contenedor marrón, desplegado ya en toda la ciudad, en compost de alta calidad para uso agrícola y en jardinería

Con una inversión de 2,4 millones de euros, Alicante impulsa un modelo de economía circular que optimiza la gestión de los residuos y maximiza la reutilización de los recursos naturales generados localmente.

En palabras del concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ: "Ponemos en marcha en Alicante una nueva y avanzada línea de afino para mejorar el tratamiento de los biorresiduos que producimos en la ciudad y que nos va a permitir avanzar en materia de sostenibilidad y fomento de la economía circular".

"Generando más de 30.000 toneladas anuales de compost de alta calidad para el abono de zonas verdes y usos agrícolas, siguiendo las directivas europeas", añade.

Alemañ ha explicado que "el Ayuntamiento trabaja en un programa de modernización y mejora del Cetra y el vertedero de Fontcalent que alcanza los 17,68 millones de euros, de los que 10,7 los aporta UTE Alicante".

Para esta nueva línea de tratamiento del biorresiduo el Ayuntamiento ha habilitado sendos contratos adjudicados por 4,7 millones de euros, que permiten aumentar la capacidad del Cetra en la transformación en compost de más de 50 toneladas de restos orgánicos que se espera gestionar con el despliegue de los contenedores marrones en toda la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento adjudicó la compra e instalación de la nueva maquinaria para el afino del bioestabilizado, por otros 2.390.721,90 euros a la UTE formada por las mercantiles Tamesur S.A. y Estudios, Dirección e Investigación en Fermentaciones Especiales S.A., al tiempo que tiene preadjudicado a la mercantil Industrial Leblan S.L., pendiente de confirmación en Junta de Gobierno.

El contrato de suministro e instalación de maquinaria para el pretratamiento de la fracción orgánica de la recogida separada de residuos por otros 2.351.535,78 euros.

Otras inversiones

Además, el Ayuntamiento también viene aprobando el suministro de nueva maquinaria para la modernización de la actual línea de tratamiento de residuos del Cetra y reforzar la selección en la planta. Para ello, ha incorporado recientemente un separador óptico de envases de polipropileno suministrado por la mercantil Tamesur S.A. por 198.825,69 euros.

Además, se ha adquirido e instalado nueva maquinaria de gran tonelaje recientemente por 906.277,90 euros, consistente en un trómel de triple clasificación y cintas transportadoras para la modernización de los procesos de tratamiento actual.

Toda esta inversión, se ha realizado durante el último año, en el que se ha procedido también a la renovación de toda la red de contenedores de las distintas fracciones para la recogida selectiva, incluido el despliegue del contenedor marrón para el residuo orgánico en toda la ciudad.

Nuevo proyecto

El gobierno municipal aprobó en Junta de Gobierno en su sesión del 17 de julio el estudio de viabilidad, de iniciativa privada, presentado por la mercantil Prezero, para la gestión de la planta durante 20 años con una inversión de 93 millones de euros.

Este documento servirá de base para para la redacción del anteproyecto y la licitación de la nueva concesión con el objetivo que pueda adjudicarse el nuevo contrato en un periodo aproximado de nueve meses.

El estudio de viabilidad aprobado contempla la construcción de una nueva planta de clasificación de la fracción resto, en la actual nave, con 2.150 metros cuadrados y capacidad para recibir el residuo generado durante tres días.

Y pasar de una a dos líneas de tratamiento con capacidad para 80 toneladas a la hora.

También se construirá una nueva planta para la fracción orgánica, con una nave de clasificación y otra de bioestabilización con capacidad de tratamiento de 30 toneladas a la hora y 60.000 al año, además de la planta de la línea de afino recién instalada para obtener compost de alta calidad para jardinería y agricultura.

El estudio del anteproyecto del nuevo Cetra también contempla una línea de producción de combustible sólido recuperado (CSR) para incrementar la valorización de los residuos y la mejora de la planta de biometanización actualizando el digestor vertical para tratar 30.000 toneladas al año.

Además, también se contempla la remodelación del área de tratamiento de residuos vegetales y de la construcción con una nueva nave para su compostaje de 2.500 metros cuadrados, en una zona de pretratamiento de cerca de 20.000 metros cuadradas.

Esta planta tendrá una capacidad para genera 4.000 toneladas al año de compost vegetal para jardinería y agricultura, además de otras 6.000 toneladas para coberturas en el vertedero.

También se actualizará la instalación de valorización del biogás dotada de dos motores que ofrecen 3,4 megavatios, cambiando uno de los dos motores actuales, para atender las necesidades energéticas del Cetra y la posibilidad de vertido a la red de hasta 2,1 MW.

El proyecto también contempla una planta de tratamiento de lixiviados por ósmosis inversa y evaporación atmosférica que permitirá reducir el residuo de 10.000 a 3.000 metros cúbicos al año.

Finalmente, se establece la capacidad de las actuales celdas del vertedero en un millón de toneladas en la número 4 que permite atender las necesidades de la planta hasta el año 2037, así como la posibilidad de ampliación en otro cerca de un millón de metros cúbicos más que garantiza la vida útil del vertedero durante los 20 años que plantea la concesión.