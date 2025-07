Alicante ya tiene nuevas Hogueras 2026 y repiten Espadero y Gómez: "Sorprende que no se presenten UTEs"

Las Hogueras oficiales de Alicante en 2026 ya tienen artistas para plantarlas: Pedro Espadero y Sergio Gómez. Ambos artesanos llevan más de una década ganando sus respectivos contratos y esta vez han convencido con Singulares y Equilibri.

El Ayuntamiento destina 143.500 euros para la realización de los dos monumentos: 118.500 a la adulta, que no puede superar los 20 metros de altura, y 25.000 a la infantil.

Espadero y Gómez ganan sendas licitaciones con el apoyo unánime del jurado de trece profesionales que ha participado. En el caso de la adulta había otra propuesta que se ha rechazado por su baja calidad, como han indicado a EL ESPAÑOL, y la infantil era la única a concurso.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dado la enhorabuena a ambos que se han acercado después de hacerse pública la decisión del jurado para explicar sus proyectos. "Es siempre valorable esta competitividad que no siempre conseguimos que sea lo más amplia posible, pero estoy convencido de que ambos bocetos apuntan a dos grandes monumentos", apunta.

Espadero, emocionado, pone el foco en el espectacular remate horizontal de 18 metros que propone. "Cada año es un reto hacer algo que parezca diferente porque los colores, las líneas, lógicamente hacerlo la misma persona, pues se parece", explica.

Presentar esta atrevida idea no le ha sido fácil. Como reconoce, "estaba un poquito asustado al haber un contrincante, un compañero, que también quería hacer la Hoguera. Digo a ver si este año que yo quiero hacer una cosa diferente resulta que esa diferencia es la que hace que no me la den".

Y si Espadero estaba emocionado, aún más lo ha sido el discurso de Gómez que ha tenido el recuerdo para un amigo recientemente fallecido. "Estoy súper contento de volver a realizar la hoguera oficial infantil porque para mí sabéis que es mucho más que un trabajo dentro del año, significa mucho más para mí y para todo el equipo.

Espadero con esta serán 19 las ocasiones que tendrá el privilegio de plantar uno de los monumentos más visitados de las fiestas. Mientras que Gómez suma 13 victorias. Ambos llevan una década coincidiendo en estas licitaciones.

Barcala y la concejala Cristina Cutanda reconocen sobre este hecho que "algo que nos sorprende mucho es que no se constituyan UTEs de varios artistas para poder licitar", al igual que sí hacen en categoría especial otros talleres. "Nosotros lo sugerimos", concluye, "por qué no lo hace pues no lo sabemos, pero plantearlo lo planteamos".