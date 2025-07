Elman niega las acusaciones de 80 Mundos: "Es un tema de dinero porque los bloques turísticos no necesitan locales"

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publicó ayer la "disolución de la entidad Asociación de Empresas Gestoras de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (ABTA) y su publicidad" que hasta hace un año presidía Daniel Elman, CEO y fundador de la empresa de bloques turísticos MyFlats, hasta su integración en la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), de la que hoy es vicepresidente.

"ABATUR, como asociación de bloques turísticos, no podía representar los intereses de las viviendas turísticas de particulares, que ya lo hace APTUR, por lo que hace un año decidimos disolvernos e integrarnos en APHA. Esta publicación en el BOP es la culminación del proceso administrativo", señala Elman.

Precisamente ayer, junto con esta publicación en el BOP, Elman se desayunó con las acusaciones de los propietarios de la librería alicantina 80 Mundos hacia el sector de las viviendas turísticas tras la comunicación del nuevo propietario del edificio de la calle General Marvá de que no les renovará el alquiler. El nuevo propietario es una empresa de bloques turísticos, señalan los propietarios de la librería.

"No entiendo la noticia porque no se trata de un problema con los bloques de viviendas turísticas, sino un problema entre un pequeño comercio y el propietario de su local. Será un tema de dinero. Nosotros tenemos muchos bloques turísticos en los que los locales se dedican a otra actividad porque es compatible. Estamos a favor del pequeño comercio", señala Elman a este diario.

"Ya está bien con la demonización del sector de los bloques turísticos en la ciudad de Alicante. Estoy harto. Los problemas residenciales de la ciudad no tienen que ver con nuestra actividad. Es más, si una empresa construye un hotel es muy difícil reconvertirlo en viviendas, lo que no ocurre en nuestro caso", explica el vicepresidente de APHA.

Para Elman, son tres las razones por las que hay un problema de vivienda en las ciudades. Por un lado, que no se construya obra nueva y que no se haga a precios asequibles. De otro, la ley de Arrendamientos no supone ninguna garantía ni protección al propietario de la vivienda que quiere ponerla en el mercado del alquiler de larga estancia. Si se le cuela un inquiokupa, pierde su inversión.

Desde APHA, y por tanto desde los bloques de viviendas turísticas, ven con buenos ojos toda la normativa que hasta ahora se estaba aprobando para sacar a la luz las viviendas turísticas ilegales y aquellas en edificios plurifamiliares que suponen un perjuicio para el resto de los vecinos. No así las últimas declaraciones del alcalde Luis Barcala, ayer mismo.Y es que a los bloques no les afectaba por ejemplo la moratoria impuesta en la ciudad de Alicante para las viviendas particulares con fines turísticos. Hasta ayer.

Uno de los problemas más grandes de la ciudad de Alicante es que apenas tiene planta hotelera (a diferencia de lo que sucede en otros municipios como Benidorm) en relación con su número de habitantes. De ahí que los bloques de viviendas turísticas hayan venido a paliar esta situación.

Como ha venido informando este diario Alicante solo cuenta con 134 establecimientos y apenas llega a 9.246 plazas (los últimos datos ofrecidos por el alcalde hablan de 7.300 plazas) y las viviendas vacacionales reguladas ya suman más de 17.200 plazas.

Para Elman es "una locura extender la moratoria a los bloques turísticos". "Es absurdo porque la ventanilla única que ha abierto el Gobierno ya está reduciendo entre un 50 y un 60% el número de viviendas turísticas en la Comunidad".

"Además -prosigue el empresario- sería discriminar a un tipo concreto de oferta turística terciaria, los bloques, no las pensiones, ni los hoteles, ¿con qué base se puede discriminar a un sector en concreto?".

Precio y calidad

"Un apartamento turístico con 2 o 3 dormitorios cuesta en temporada alta lo mismo que una habitación de hotel, así que el gasto para el cliente es dos o tres veces menor dependiendo de las personas que viajen en la familia. A eso se suma que el modelo hotelero de Alicante no está basado en el "resort" (con piscina, animación, etc.) sino en el edificio urbano, con lo que la oferta de los bloques de apartamentos turísticos fortalece al sector en general", añade Elman.

"Los bloques turísticos que se están construyendo en Alicante tienen una calidad superior a la de los hoteles y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué turismo queremos para Alicante?", concluye Elman.