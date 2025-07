Sabah y Aitana, indignadas ante el caos con los bonos del TRAM de Alicante: "Nos están volviendo locos"

Lo que hasta hace unos días era una medida estrella para fomentar el transporte público entre la juventud, hoy se ha convertido en un laberinto de colas, confusión y frustración en Alicante.

La implantación de las nuevas tarifas del TRAM de Alicante ha dejado a decenas de usuarios jóvenes desamparados y sin opciones claras, según denuncian afectados y asociaciones.

Desde el pasado 1 de julio, los jóvenes de entre 15 y 30 años han perdido la gratuidad del transporte y ahora solo pueden acceder a abonos con un descuento del 50 % que ha sido reducido al 40 %, dependiendo del título. Pero más allá del coste, lo que ha imperado ha sido el caos técnico y organizativo.

"La web para pedir la nueva tarjeta Móbilis no funciona, llevo días intentándolo, nos están volviendo locos", relata Aitana, una joven alicantina que hasta hace poco viajaba gratis y ahora hace cola en la oficina TAM para intentar resolver su situación.

No es la única. Sabah y Khan, también menores de 30 años, se enfrentan al mismo problema. Ambos trabajan en Benidorm y necesitan desplazarse diariamente desde Alicante. Aunque pagaban 20 euros al mes por sus abonos, hoy sus tarjetas están bloqueadas y no han conseguido cargar los nuevos títulos, "las máquinas no nos dejan recargar", denuncian.

Las asociaciones alzan la voz

La Asociación Valenciana por el Transporte Público (AVPTP) ha denunciado el "absoluto caos" generado por la entrada en vigor de las nuevas tarifas. "Los dispositivos de carga y venta no estaban correctamente actualizados, lo que ha impedido a los usuarios cargar los nuevos títulos en las tarjetas Móbilis30", explican en un comunicado publicado por efe.

Esta situación ha obligado a muchas personas a pagar billetes sencillos o asumir tarifas más caras de manera innecesaria. "Se trata de una subida de precios encubierta", critican desde la AVPTP, señalando que abonos como el de una zona, que costaban 8 euros hasta junio (4 con descuento), han pasado a costar 9 euros (5,40 con la nueva rebaja del 40 %).

Además, los abonos zonales combinados que incluían la zona D (Renfe Cercanías) han perdido sus descuentos, desvirtuando el sistema SUMA que integraba varios operadores.

Para los jóvenes, la situación es aún más confusa. En València y Castellón existen abonos mensuales específicos como el SUMA Mensual Jove, pero en Alicante no.

Pese a ello, se les exige pedir una nueva tarjeta Móbilis30 para acceder a descuentos, aunque muchos ya contaban con otro soporte válido, generando bloqueos técnicos por incompatibilidades entre tarjetas.

La AVPTP insta a los usuarios afectados a reclamar los 4 euros que cuesta la nueva tarjeta si ya disponían de otra válida y recuerda que la duplicidad impide cargar combinaciones zonales distintas, algo que perjudica especialmente a quienes hacen desplazamientos largos o interurbanos.

Más allá del problema puntual, la entidad crítica la falta de visión en la gestión del sistema: "Se ha perdido una oportunidad de oro para consolidar un título autonómico joven, válido en todas las zonas y que aproveche la infraestructura ya existente".

Mientras tanto, Aitana, Sabah, Khan y muchos otros siguen haciendo cola o pagando "de más", desesperados por no saber qué tendrán que hacer ni cuánto tendrán que pagar por su bono de transporte.