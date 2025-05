Adriana Vico: "Si me encanta ser Bellea del Foc, me encantaría ser presidenta de Federació para seguir trabajando"

Adriana Vico ya es la máxima representante de las Hogueras de Alicante, uno de sus deseos "desde que nací". Pero esta maestra de casi 25 años quiere más: "Si me encanta ser Bellea del Foc, me encantaría ser presidenta de Federació para seguir trabajando". Un deseo en el que espera que en el camino desaparezca la "competitividad mala".

Llegada desde la comisión de Diputació-Renfe, donde ha sido delegada artística y vicesecretaria, asume ahora el papel de embajadora de la fiesta oficial de la ciudad. Y concede que en los días grandes "puede ser un poco molesto para la gente que no está involucrada" pero "atraemos muchísimo turismo y es muy favorable para la ciudad".

En ese objetivo, propone que "si no puedes contra el enemigo únete a él" y de ahí que "les invito a que formen parte del bien común de Les Fogueres, que se unan a nosotros y que colaboren para sacar adelante todo el bien de la ciudad".

A esa visión se suma "la parte sentimental" como base de la importancia de lo que significan las Hogueras: "Todo lo que llevamos nosotros dentro y el sentimiento que tenemos por nuestra fiesta, todo lo que nos mueve, todo lo que contribuimos, todo lo que trabajamos para sacarlo adelante".

"Al final, dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida a esto y es lo que transmite el verdadero sentimiento", razona. Así concede que "cuando entras en ese equipo en el que tú dedicas tanto tiempo, te das cuenta de lo que conlleva: dejas un poco aparte tu vida personal y dejas de hacer otras cosas por centrarte en todo lo que es la fiesta y en trabajar por ella".

Ser Bellea del Foc es una de las formas más visibles de hacerlo y Adriana Vico se ve haciéndolo por más tiempo. "Me gustaría empezar trabajando en mi Hoguera lo máximo posible, intentar hacerla crecer poco a poco y luego, por supuesto, si puedo llegar a Federación, como los compañeros que tengo ahora, me encantaría".

Lo dice en la sala de la Casa de la Festa Manuel Ricarte, rodeada de dos paredes con fotos de mujeres y niñas más una tercera en la que todos son hombres, la de los presidentes, con la única excepción de Toñi Martín-Zarco, la antecesora de David Olivares.

Como Bellea del Foc en 2026 pasará a formar parte de la primera de las paredes, pero no rehúye de la otra. "¿Por qué no? Si me encanta ser Bellea del Foc, me encantaría ser también presidenta de Federació para poder seguir trabajando. Es que a mí lo que me gusta es trabajar por la fiesta", reitera.

En ese trabajo por la fiesta "solo cambiaría una cosa y es la competitividad mala: la sana siempre nos favorece porque nos hace crecer, pero la mala siempre nos perjudica".