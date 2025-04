Renzzo, el DJ de moda en España que revoluciona la fiesta: "Quiero traer la 'Renzzomanía' a Alicante"

Con su pelo afro, su chaqueta de cuero y sus joyas de oro, no pasa desapercibido en Alicante, pero se siente como en casa. Renzzo El Selector es ya un ídolo en su tierra, pero tras conquistar Canarias quiere llevar la Renzzomanía a la ciudad.

Nacido en Venezuela pero canario de raza, Renzzo Medina (1989) se ha convertido en uno de los nombres más importantes del panorama nacional, considerándose un selector más que un DJ clásico.

Su éxito lo explica así porque le gustan "todos los estilos de música. Un selector es capaz de pasar del R&B al house, y de ahí a música de los 80, y del reguetón al merengue y a la salsa. En todas mis sesiones trato de contar una historia y hago partícipe al público de ella".

"La consistencia, la pasión y el amor por la música hacen que yo quiera siempre el disfrute del público, sean 400.000 o cinco personas. Siempre me vas a ver con el mismo aura, interactuando y saltando para hacer que bailen", sostiene.

Esta energía hizo bailar a la ciudad de Alicante en la fiesta de La Fama del pasado jueves, en la mítica discoteca Wilson, la más antigua de la ciudad. Una fiesta donde, cada vez que pincha, hace un cóctel de los mayores éxitos de la música con artistas tan variados como Rihanna, Tego Calderón, Black Eyed Peas, Drake o Celia Cruz.

El canario en la Explanada. Jorge Verdú

Lo que más le llama la atención de Alicante es "lo abierta y lo divertida que es la gente. Solo he conocido a gente guay, nunca he tenido ningún problema. Alicante tiene ese punto canario y latino, y la gente no está apagada. Quiero traer aquí la Renzzomanía, la historia y la diversión musical, y que la gente se lo pase bien".

Estas características, que lo han hecho triunfar y trabajar con algunos de los mejores artistas del mundo como Rosalía, Bad Bunny, Anuel, Lola Índigo, Ozuna o Juan Luis Guerra, o ser el primer DJ de gira de The Jacksons durante sus giras por España, son también las que le pusieron más difícil entrar en la escena musical. Ahora llena salas cada fin de semana, pero hasta no hace tanto su carrera había sido "un fracaso".

De camarero a referente

Su vínculo con la música se remonta a cuando tenía ocho años y vio la película Fiebre del sábado noche, con la famosa canción de los Bee Gees. "Me capturó ese sonido y dije que quería hacer algo relacionado con el mundo del DJ", recuerda.

Su carrera como DJ empezó en 2010 y le fue realmente mal. "Tenía 18 años, había terminado los estudios y estaba trabajando, pero siempre estaba tocando en fiestas de amigos. Cuando quise dar el salto profesional, tenía todas las puertas cerradas y no le gustaba a nadie"

Su estilo de los 70 y 80, que ahora le hace resaltar por parecer sacado de otro tiempo, en sus inicios le hizo que le rechazaran de todas las discotecas y pubs donde intentaba iniciar su carrera. Tras ese fracaso, decidió retirarse.

Rezzo es una de las estrellas de la fiesta La Fama. Jorge Verdú

"Me fui, pero en 2012 me llegó una oportunidad en un local donde hacía falta camarero, y también me di cuenta de que faltaba un DJ. Tras acabar la sesión del DJ que pinchaba, comenzó a irse la gente del lugar y pregunté si podía poner música para que no se fueran. Y a la gente le gustó", indica.

"A partir de ahí me quedé trabajando dos o tres meses, pero no tenía nombre. Recibí una llamada de un cartel que necesitaba un DJ y les dije que pusieran Renzzo El Selector, y ahí surgió", añade.

Cuando comenzó a destacar en el sector, afirma que recibió bullying de otros DJs de las islas. "Le gustaba a todo el mundo menos a los que mandaban, pero poco a poco empecé a ganar terreno hasta que en 2019 surgió la oportunidad de trabajar con Juan Luis Guerra frente a 400.000 personas en el Carnaval de Tenerife y mi carrera se disparó", resalta.

En pandemia comenzó el movimiento de la Renzzomanía con sus directos en redes. Además, está desarrollando una faceta como divulgador musical con charlas en institutos y a través de explicaciones de la historia de la música en sus redes sociales.