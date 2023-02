El PP de Sant Vicent acusa a Villar deja perder cerca de 600.000 euros para invertir en los polígonos industriales

El Partido Popular de Sant Vicent ha denunciado, por medio de un comunicado, "el abandono de los polígonos industriales de la localidad" por parte del equipo de Gobierno del socialista Jesús Villar. "En los últimos 8 años, Villar y su equipo de Gobierno (PSOE-EU-Podem), no han conseguido ampliar ni un solo metro de suelo industrial" en el municipio, asegura su portavoz Óscar Lillo.

Lillo, ha manifestado que “el Ayuntamiento de San Vicente vuelve a olvidarse de los polígonos industriales. No han crecido en todos estos años, y poco o nada se ha hecho por parte del equipo de Gobierno, al margen de perder, no solicitar o devolver o subvenciones”.

Los Populares ponen de manifiesto la última circunstancia de la que han tenido constancia en este sentido. A mediados del mes de enero, se ha dado publicidad a la convocatoria por parte del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en referencia a subvenciones destinadas a ayudas para proyectos de inversión en la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos para 2023.

[Nueva crisis en el PSOE de San Vicente: la líder del sector alternativo, Alcolea, contradice al alcalde Villar]

“El IVACE vuelve a sacar la línea de subvenciones del año 2023 para mejora de Polígonos Industriales. Pero de los de 800.000 euros que el Ayuntamiento podría solicitar, si tuviera proyectos para ello, únicamente va a pedir unos 370.000 euros” ha señalado Lillo, “esto se traduce en que ya no es que perdamos subvenciones o que tengamos que devolverlas, sino que directamente no se piden”.

La localidad dispone de cuatro zonas industriales; Canastell, Inmediaciones, Torregroses y El Rodalet, que constituyen el principal foco de desarrollo económico y creación de empleo de la localidad. “Es necesario acometer mejoras y modernizar estas zonas que aportan valor y empleo al municipio. Pero Villar y su equipo de Gobierno, son incapaces de creer en ello, y el ejemplo es la pasividad mostrada en estos últimos ocho años, dejando pasar dos mandatos sin actuaciones que pongan en valor las zonas industriales de San Vicente”.

De la convocatoria de esta misma subvención en la edición de 2022, el Ayuntamiento va a tener que devolver un importe por valor de más de 150.000 euros. “Si sumamos la cifra a devolver, correspondiente a la subvención del pasado ejercicio, a los aproximadamente 430.000 euros que directamente no van a solicitar en la edición 2023, estamos hablando de que San Vicente deja perder casi 600.000 euros para inversiones en los cuatro polígonos industriales de la localidad”.

Consideran la situación fruto de la inoperancia del equipo de Gobierno. “Villar lleva anunciando la ampliación de los polígonos industriales desde que entró a gobernar en este Ayuntamiento. De eso hace ahora 8 años, y no se ha incrementado ni un solo metro de suelo industrial en San Vicente” ha reiterado el portavoz popular.

“Con esta forma de gestionar, no es que sea difícil, es que es imposible que las empresas consideren desarrollar su actividad aquí. San Vicente continúa perdiendo oportunidades, no resulta competitivo frente a otras opciones cercanas. A pesar de disponer de mejores comunicaciones por carretera que localidades vecinas, los polígonos industriales de San Vicente, no resultan atractivos a nuevos empresarios en cuanto a disponibilidad de suelo o de servicios.

A ello hay que sumar las empresas que se están trasladando a otras ubicaciones donde encuentra mejores condiciones para ampliar sus negocios, en detrimento de nuestros polígonos”.

Héctor Fernández Delegado de EL ESPAÑOL en Alicante. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. He trabajado en diferentes medios de comunicación en Alicante desde el año 2000, sobre todo, en la secciones de Cultura y de Política.

