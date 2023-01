Alicante se queda en 2022

Si hay una hora en la que todo el mundo espera escuchar las campanadas es la medianoche del 31 de diciembre. En la ciudad de Alicante decenas de asistentes a la Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento protestan porque no se escuchan las campanadas que dan el paso oficial a 2023.

Después de dos años sin poder celebrar la fiesta oficial en la plaza, centenares de personas se congregaban en el centro de la ciudad para poder vivir una animada fiesta. El programa oficial prometía. Se repartían más de 2.200 bolsas con las uvas de la suerte y acompañaba una orquesta, como había anunciado el Ayuntamiento, con un equipamiento técnico de más de 24.000 vatios de sonido.

El tráfico estaba cortado en la Rambla y en la calle Rafael Altamira para que los peatones pudieran circular sin problemas y el público pudiera repartirse a lo largo de las calles. La fiesta infantil de la mañana había sido un éxito con centenares de personas disfrutando el cotillón.

Conforme se acerca la medianoche la expectación es más alta. El ambiente festivo habitual de una Nochevieja era mayor después de dos años de suspensión de eventos oficiales a causa de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia. La plaza está repleta y sus alrededores también. Todo el mundo espera mientras sigue sonando la orquesta alicantina Etiqueta Show, con más de veinte años de experiencia.

La música se detiene para dar paso a las campanadas cinco minutos antes de la medianoche. El griterío de la gente se detiene, todos esperan. Y esperan. Y esperan. Las campanas no se escuchan en la calle Rafael Altamira y son más quienes protestan por lo que sucede. Con las uvas en la mano, la gente sigue esperando a que suenen los cuartos y luego las doce campanadas.

De repente, un cañón de confeti. Y otro. Y otro. La gente mira sus relojes, pasa la medianoche y no se han escuchado las campanadas. Las miradas de sorpresa se cruzan. Entre preguntas de qué está pasando los asistentes se dan de tope con la realidad, el 2023 debe haber llegado aunque en Alicante no se haya escuchado. La orquesta vuelve a poner la música en marcha para interpretar grandes éxitos como Locked out of Heaven de Bruno Mars, donde canta que le han dejado fuera del cielo. Esta vez se han quedado sin campanadas.

"El año que viene no volvemos", dice una pareja que enfadada se marcha. Otra chica dice que "este ha sido el año que más tranquila me he comido las uvas porque no las he escuchado". La sorpresa se mantiene y se convierte en tema de conversación de entrada a los bares, donde ya se retoma la marcha habitual de las fiestas de Nochevieja, en una jornada que se esperaba de récord.

