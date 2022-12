Ximo Puig defiende un cambio en la ley del 'solo sí es sí' por beneficiarios "no razonables"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado por cambios en la ley del "sólo sí es sí" ya que, aunque es una "magnífica iniciativa", en la aplicación práctica hay beneficiarios "que no son razonables".

Los medios de comunicación han preguntado al socialista su opinión acerca de cambiar esta norma en un acto de celebración por el día de la Constitución, celebrado en Casa Mediterráneo de Alicante. "Si finalmente de la aplicación surgen beneficiarios que pensamos que son no razonables, pues habrá que tomar las medidas correspondientes", ha sido su respuesta.

Aunque ha aclarado que no le corresponde a él decir qué medidas hay que tomar en relación a la ley, ha proseguido que "no se puede pensar que si una ley en un momento determinado no cumple las expectativas, no haya que cambiarla".

El president valenciano y secretario general del PSPV-PSOE ha insistido en que las leyes que tienen un objetivo en un momento determinado y que si presentan "algún tipo de inconveniente o una aplicación que no es la deseada" deben ser objeto de medidas.

En todo caso, ha recalcado que él coincide "absolutamente con los objetivos de la ley" y que la ve "muy positiva para la defensa de la mujer, que es lo más importante" ya que "la mujer debe tener todas las garantías cubiertas".

44 años de Constitución

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha exigido este lunes en el día de la Constitución una actualización de la Carta Magna -"que no ruptura"- ante acuerdos "que no pueden esperar", para, entre otros objetivos, "conseguir renovar el poder judicial, instaurar el Derecho Civil valenciano, una nueva financiación autonómica, responder a la cuestión territorial o garantizar el agua para siempre".

Así lo ha defendido el jefe del Consell durante el acto celebrado en Alicante para conmemorar los 44 años de la Constitución Española, al que ha acudido su Gobierno en pleno y donde se ha distinguido al Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat, a la directora de AECN Editorial Marta Senent, al actor Paco Moya, al deportista paralímpico Ricardo Ten y a la activista Noah Higón.

Ante sus consellers; el president de Les Corts, Enric Morera; la delegada del Gobierno, Carlos Mazón; y el presidente de la Diputación alicantina y del PPCV, Carlos Mazón, entre otros muchos, Puig ha lamentado en un acto retransmitido por À Punt que "nunca parece ser el momento" de cambiar la Constitución pero "es inevitable preguntarse si tiene sentido aplazar" esta cuestión.

Ha defendido que la posición valenciana al respecto "es franca" e incluye "el diálogo, los pactos y las soluciones para una España más justa y mejor", al tiempo que ha reivindicado que "las trincheras solo dejan víctimas y los acuerdos no pueden esperar".

