Alicante abre una investigación ante las acusaciones de 'enchufismo' en sus oposiciones a Policía

¿Ha habido tongo en las oposiciones a Policía Local del Ayuntamiento de Alicante? La ciudad ha abierto un proceso de selección al que se han presentado más de 1.500 aspirantes, y en el que en principio 60 de las 92 mejores notas tendrían una vinculación directa con agentes del cuerpo en activo o incluso con contratistas municipales.

Según ha avanzado Radio Alicante citando fuentes anónimas, el proceso de selección de candidatos, uno de los mayores que se ha celebrado en Alicante en los últimos años, se ha saldado con la aprobación de 143 aspirantes, 92 de los cuales tendrán una incorporación inmediata a la plantilla municipal.

Pues bien. Según las mismas fuentes, 60 tienen alguna vinculación con personal actual de la Policía, sindicalistas, políticos o con proveedores municipales. De hecho, hay "34 hijos o familiares de algún comisario, de intendentes, de oficiales y de agentes de la Policía Local de Alicante".

Radio Alicante explica que "la mayoría de los aprobados han pasado por la misma academia formativa", y sus fuentes dicen que el proceso estaba adulterado porque "algunas de las preguntas de los exámenes eran 'impropias' de un proceso de este tipo". "O los aspirantes conocían las preguntas o no hubieran sabido las respuestas", añaden.

Ante estas noticias, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha encargado este lunes al concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, la apertura de un expediente informativo "para investigar y esclarecer hasta las últimas consecuencias" el procedimiento de las recientes oposiciones al cuerpo de la Policía Local.

Estudian suspender cautelarmente las oposiciones

"No vamos a regatear ningún esfuerzo para aclarar todos los aspectos relacionados con este procedimiento", ha indicado el edil de Seguridad y Recursos Humanos. "No prejuzgamos ninguna actuación, pero no vamos a permitir que quede en el aire ninguna sombra de sospecha sobre la limpieza en estas oposiciones", ha añadido González

El concejal no descarta, además, la opción de plantear "una medida cautelar suspensiva del procedimiento" si del citado informe se pudiera desprender alguna irregularidad en el proceso.

El equipo municipal de Gobierno recalca que el tribunal de las oposiciones es "libre y soberano", así como responsable de todo el proceso selectivo para la valoración de las mejores solicitudes.

Este tribunal está integrado por el jefe de la Policía Local de Alicante; una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat). El tercero de los vocales es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, nombrado a instancias del presidente del tribunal.

