El jurado considera culpable a Guillermo de asesinar a Dori con 18 puñaladas en Alcoy

A Dori, de 27 años, la asesinó su pareja después de apuñalarla hasta en 18 ocasiones. Así considera el jurado popular en Alicante que Guillermo es el culpable de este asesinato cometido en 2022 en Alcoy.

Este veredicto, como recoge Efe, se ha hecho público la tarde de este martes después de seis horas de deliberación de las nueve personas que han formado el jurado popular. En este texto señalan que el encausado actuó con ensañamiento y alevosía, al tiempo que se aprovechó de su situación de superioridad respecto de la víctima al estimar también la agravante de género.

Ahora tendrá que enfrentarse a la pena que decida el juez. La Fiscalía ha solicitado para el procesado un total de 25 años de prisión, 23 por el delito de asesinato y otros 2 por el de amenazas. Las acusaciones particulares piden entre los 27 y 28 años de cárcel al incorporar el delito de maltrato.

La defensa, en cambio, ha pedido la libre absolución del encausado al plantear su inocencia y sostener que el crimen lo había cometido una tercera persona no investigada por la Policía.

Un argumento que no ha convencido al jurado que sostiene que Dori no tuvo la oportunidad de defenderse y que los dos eran las únicas personas que se encontraban en el interior de la vivienda cuando ella fue asesinada.

Lo que sí concede el jurado a la defensa es que no lo considera culpable de los delitos de amenazas y de maltrato que también le atribuían la Fiscalía y las dos acusaciones particulares, ejercidas por los abuelos y las tías de la fallecida y por su padre.

Los familiares de la víctima se han enfrentado públicamente durante el juicio, provocando tensos momentos en la plaza del Ayuntamiento.

El acusado se acogió a su derecho a no prestar declaración en el juicio, celebrado en varias sesiones en la Audiencia de Alicante, tras alegar que sufría amnesia y no recordaba nada como consecuencia del impacto de la caída. Y también ha renunciado a ejercer el derecho a la última palabra tras la lectura del veredicto.

El asesinato se produjo en la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio de Alcoy donde residía la víctima y en el que el acusado convivía de forma ocasional, después de que ambos acudiesen a cenar a un establecimiento hostelero en compañía de una amiga de ella. El procesado saltó al vacío desde un quinto piso tras el crimen.