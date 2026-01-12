Esta es la épica recreación de una batalla histórica que se hace en un pueblo de Alicante: "Reivindica la libertad"

Una de las imágenes promocionales del Ayuntamiento de Alcoy para esta recreación de batalla.

La ciudad de Alcoy se prepara para revivir uno de los episodios más determinantes de su historia: la Desfeta. Y lo hace este año de un modo muy especial ya que lo hará con una recreación bélica, con la que conmemora la caída de la villa el 9 de enero de 1708. "Reivindica la libertad", destacan desde el Ayuntamiento.

Y sí. No hay error en la fecha. Si la Desfeta fue el 9, la recreación será el sábado 17. Esta conmemoración moderna, que este año celebra su 318 aniversario, incluye una variada programación cultural y cívica. Los actos suelen comenzar en la Placeta del Carbó con muestras de danzas tradicionales de los siglos XVII y XVIII.

Enmarcada en la Guerra de Sucesión Española, la recreación recuerda la resistencia de Alcoy frente a las tropas borbónicas de Felipe V. La villa se había alineado con el bando austracista, apoyando al archiduque Carlos, y resistió durante meses tras la derrota en la batalla de Almansa.

El asedio final comenzó a finales de 1707, cuando las fuerzas borbónicas capturaron poblaciones cercanas como Agres y Bocairent. El 5 de enero de 1708, el duque de Berwick llegó con artillería pesada para batir las ya deterioradas murallas alcoyanas.

Tras días de bombardeos, la guarnición, comandada por el sargento mayor inglés Dorck, capituló el 9 de enero. Pese a las promesas iniciales de evitar el pillaje, la entrada de las tropas supuso un saqueo y una matanza entre la población civil.

Este episodio es recordado localmente como una auténtica desfeta (derrota o destrucción), que dio paso a una dura represión dirigida por el coronel Corbí. Durante meses, muchos voluntarios que defendieron la ciudad fueron ejecutados.

Las consecuencias políticas fueron profundas, ya que la victoria borbónica facilitó la implantación de los Decretos de Nueva Planta. Estos decretos suprimieron las instituciones y fueros propios del Reino de Valencia, un hecho que la recreación actual busca recordar.

Por eso en la jornada se incluye un homenaje a quines participaron en la batalla, la que se recreará con el enfrentamiento entre las tropas borbónicas y las austracistas.

La concejala de Cultura, Elisa Guillem, destaca que este evento ayuda a reivindicar los valores de libertad y autogobierno de la historia local. De ahí que considere fundamental realizar esta conmemoración desde el rigor histórico y la participación ciudadana.

Este tipo de recreaciones se han convertido en un fenómeno cultural y turístico en toda la Comunitat Valenciana. Estas actividades mezclan la divulgación histórica con el espectáculo, utilizando uniformes y armas con gran fidelidad histórica.

Alcoy se suma así a una red de municipios que, mediante la cultura popular, mantienen viva su identidad y explican su pasado a las nuevas generaciones.