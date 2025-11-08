Erum fabrica desde Alicante la nueva baliza que será obligatoria en el coche a partir de enero: multas de 200 euros por no llevarla

Desde Alcoy nace una historia en la que la tradición industrial se une con la tecnología más avanzada para salvar vidas.

Erum Vial, spin-off del Grupo Erum, conocido por ser el proveedor de perchas para el grupo Inditex, se ha convertido en una de las compañías españolas de referencia en movilidad segura y conectada.

Su propósito principal reside en diseñar productos tecnológicos que protejan a las personas, integrando innovación, sostenibilidad y diseño industrial.

El Grupo Erum, con más de 86 años de trayectoria y gestionado por la cuarta generación de la familia, es una de las grandes referencias internacionales en inyección de plástico sostenible y economía circular.

A partir de esa experiencia surge en 2020 Erum Vial, una empresa nacida para desarrollar productos viales conectados que reduzcan los riesgos en carretera, tanto para conductores como para profesionales que trabajan a pie de vía.

“Irrumpimos en el sector con la misma filosofía que nos ha guiado desde siempre: transformar residuos en soluciones útiles, y hacerlo desde aquí, en Alcoy”, explica Ignacio Palmer González, Responsable de comunicación de Erum Vial.

“Fabricamos y comercializamos nuestros productos 100% en España. Esa independencia nos permite garantizar calidad, innovación y sostenibilidad real, sin depender de terceros países", asegura.

LED ONE Connected

De ese compromiso nace LED ONE Connected, la primera baliza V16 conectada desarrollada y fabricada íntegramente en España con plástico reciclado.

Este dispositivo sustituirá a los triángulos de emergencia a partir de enero de 2026. Homologada por la Dirección General de Tráfico, esta baliza transmite automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 mediante tecnología NB-IoT de Vodafone, sin cuotas y con conectividad garantizada durante 15 años.

Con un coste de 49,95 euros, LED ONE Connected es también un ejemplo de sostenibilidad y diseño inteligente. Su fabricación se realiza con materiales reciclados.

La baliza destaca por su potencia lumínica y por su formato compacto, pensado para que cualquier conductor pueda utilizarla sin salir del vehículo.

Otra de sus ventajas es su diseño elevado, que evita la acumulación de nieve y mejora la visibilidad incluso en vehículos con barras, carga o en condiciones climatológicas adversas.

Además, cuenta con el accesorio Flecha LED ONE, una extensión retroreflectante que refuerza la visibilidad lateral y protege especialmente a operarios de asistencia en carretera. Su alimentación mediante una sola pila de 9V garantiza autonomía superior a cuatro horas y un rendimiento de GPS más estable.

Todo esto se completa con la APP Led One, una aplicación que permite al usuario comunicarse con su aseguradora, solicitar asistencia o gestionar emergencias, en constante evolución hacia una experiencia de seguridad integral.

Innovar

Más allá de la baliza, Erum Vial también ha desarrollado LED Cone, un cono geolocalizable para trabajos en carretera que combina conectividad, visibilidad y sostenibilidad, dirigido a profesionales del mantenimiento y la asistencia vial.

El valor diferencial de Erum Vial reside en su integración vertical, el diseño, la fabricación y la comercialización se realizan en Alcoy. Esa independencia productiva refuerza además la soberanía tecnológica española en un ámbito tradicionalmente dominado por fabricantes extranjeros.

“Somos una empresa familiar que lleva más de ocho décadas reinventándose”, comentan desde Erum. “Desde las primeras perchas de plástico reciclado hasta los dispositivos conectados de hoy, nuestra misión siempre ha sido la misma, crear soluciones útiles, seguras y sostenibles para la vida cotidiana.”