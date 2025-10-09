Pilar crea en un pueblo de Alicante la empresa de belleza que quiere cambiar tu forma de lavarte el pelo

Pilar Francés con algunos de los productos de su marca que ha creado desde Alcoy. M. H.

¿Pueden los "pequeños gestos" cambiar el mundo? Eso es lo que cree Pilar Francés que puede hacer desde Alcoy. Allí ha creado Misey, la marca que busca "transmitir conciencia sobre lo importante que es hoy en día cambiar los hábitos diarios".

Y esas costumbres del día a día empiezan por el cuidado personal: "Nos vamos a cuidar con productos que respetan muchísimo más la piel, el cabello". Jabón, champú sólido o sérum son algunos de los que ha creado para esa higiene corporal y capilar.

Estos productos, asegura, están elaborados "con los mejores ingredientes". Otra de las diferencias es que estos formatos "no requieren de envase plástico" y vienen "envueltos simplemente en papel, con lo cual el residuo del envase es prácticamente cero". Su objetivo principal es que se consiga "reducir la cantidad de residuos que generamos".

¿Por qué crear una empresa así? "Viví en dos de las ciudades más consumistas del mundo, que son Washington DC y Dubái", responde. Esto le generó conciencia ante el exceso: "Me saturaba ese consumismo, ese me da igual lo que pase después con todos estos envases, con todos estos químicos".

El compromiso de la marca es eliminar químicos considerados nocivos. "Sulfatos, parabenos, ftalatos, todos los ingredientes que se consideran disruptores endocrinos" están fuera de su catálogo. Estos elementos "incluso pueden llegar a provocar cáncer", señala Francés.

Si por un lado promueve eso, por otro subraya la importancia del impacto ambiental de los hábitos diarios en España. "Al año consumimos de media entre dos o tres envases de gel de ducha y dos o tres envases de champú", asegura.

Esto se traduce en un problema masivo. Según datos oficiales de la UE, en 2021 se generaron 188,7 kg de residuos por habitante, un aumento de más de 30 kg desde 2011. Misey quiere ser parte de la solución a este problema.

El champú sólido es un ejemplo en esta filosofía. En lugar de presentarse como un gel, lo hace en "formato de pastilla como la de jabón" con una fórmula de ingredientes muy concentrada que genera "muchísima espuma".

Acostumbrar al usuario a la vuelta a las pastillas es un reto. Por eso toca explicar que si el tamaño parece pequeño, el formato sólido asegura que dura muchísimo, "equivale a como dos o tres botellas de champú". Usarlo es millones de veces mejor porque "estás evitando un envase plástico al planeta".

Pilar advierte que las pastillas requieren un cuidado especial para maximizar su duración. "No les debe salpicar el agua, se tienen que mantener lejos de la humedad en una jabonera donde drenen y se puedan secar". Si se cuidan, "es increíble lo que duran".

¿Y por qué hacerlo desde Alcoy? De sus raícesse beneficia de que la ciudad cuenta con una "industria de cosmética tremenda" y un "networking muy bueno del sector cosmético".

Misey, que cumple un año y medio, se encuentra ahora en expansión. Los consumidores pueden encontrarla en su página web, a través de redes sociales, y poco a poco abren "puntos de venta en farmacias y en salones de estética".