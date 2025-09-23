La Cámara de Alicante y Villena renuevan el Vivero de empresas para crecer en la comarca

La suma de Villena y la Cámara de Comercio de Alicante renueva el Vivero de Empresas para abrir una etapa en la que crecer en la comarca del Alto Vinalopó. Lo hará con más eventos y formación pensada para que este centro aumente su influencia como polo de emprendimiento e innovación.

Este es uno de los objetivos del nuevo convenio de colaboración que este martes han firmado el presidente de la Cámara, Carlos Baño, y el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. Con él celebran los veinte años de trayectoria y aspiran a una actualización más ambiciosa para el futuro.

Eso será posible con la apuesta por nuevos servicios como la gestión del Kit Digital o las jornadas de Oficina Acelera Pyme, formación especializada para inteligencia artificial y eventos de alto impacto como el Club Cámara.

Eso se traduce en una inversión que permita mejorar sus instalaciones. Como avanzan, eso incluye la renovación del mobiliario y la adecuación de espacios. El Ayuntamiento aportará mantenimiento de zonas ajardinadas a través de programas mixtos de empleo y formación.

Ambas entidades se comprometen a prestar asesoramiento presencial a los impulsores de proyectos económicos y empresariales en la zona varios días a la semana. El objetivo es crecer en esta materia en toda el área de influencia de la comarca.

Baño subraya a través de un comunicado la que califica de importante apuesta de la entidad que preside en la ciudad de Villena. "La Cámara y el Ayuntamiento iniciamos la formación en emprendimiento y desarrollo empresarial hace 20 años", recuerda.

Aquel "proyecto compartido en la promoción y desarrollo" tenía "el interés conjunto de fomentar y renovar los sectores económicos tradicionales". Con este se sigue manteniendo la vista en ello mientras "se apuesta por los nuevos sectores productivos de Villena y su comarca".

El objetivo que se marcan Baño es "mejorar el Vivero de Empresas de Villena para que siga manteniendo su condición de centro neurálgico del emprendimiento con nuevos servicios, atenciones personalizadas y el incremento de la programación de formación en emprendimiento y nuevos sectores productivos".

El alcalde Fulgencio Cerdán agradece el apoyo de la Cámara de Comercio "que entiende muy bien que vertebrar el territorio pasa por contar con los ayuntamientos y las empresas de las diferentes comarcas".

Cerdán está convencido de que este nuevo convenio y las actividades conjuntas serán un aliciente al desarrollo empresarial que ya se caracteriza por su diversidad y por la posición estratégica que ocupa Villena en el mapa empresarial.

Feria FP Dual

Uno de los primeros eventos que llega con este nuevo acuerdo es una Feria de Empleo de la Cámara de Comercio en Villena. La cita será una Feria FP Dual el próximo 28 de octubre con la que promocionar esta oferta formativa que vincula directamente al alumnado con el tejido empresarial.

Este acuerdo también centra su atención en el programa PICE y +45. En este caso, la Cámara aportará profesorado para el desarrollo de las distintas acciones enmarcadas en los programas PICE y +45 en la localidad.