El parque de la Marjal de Alicante, elegido mejor proyecto europeo de sostenibilidad en los premios Nueva Bauhaus 2026

El Parque Urbano Inundable La Marjal ha obtenido este jueves el premio Nueva Bauhaus Europea 2026 en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación, convocada por la Comisión Europea.

El reconocimiento, decidido mediante votación popular, distingue al espacio de la Playa de San Juan por unir la protección frente a las inundaciones con el uso ciudadano, la biodiversidad y la regeneración urbana. La candidatura alicantina se impuso a los proyectos finalistas de Marsella, Viscri (Rumanía) y Zaragoza.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recogió el galardón en Bruselas junto al director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez. Barcala subrayó que La Marjal ha supuesto un cambio de enfoque frente a un problema histórico de la ciudad: “La Marjal cambió nuestra relación con el agua, transformando los riesgos de inundación en una solución sostenible: un hermoso parque para todos los ciudadanos”.

El primer edil defendió que las ciudades deben “aprender a convivir con el agua, no luchar contra ella” y vinculó el éxito del parque a la combinación de innovación técnica y soluciones naturales. Según Barcala, La Marjal protege a la población, reduce las temperaturas urbanas y devuelve la biodiversidad al entorno cotidiano, además de servir de impulso para que la infraestructura verde ocupe un papel central en la planificación futura de Alicante.

Sánchez destacó que el premio reconoce el trabajo de los equipos municipales y de Aguas de Alicante para convertir una idea innovadora en una respuesta real a las inundaciones, con valor social y medioambiental. También quiso trasladar el reconocimiento a quienes mantienen el parque como un refugio para la fauna y un espacio de disfrute para toda la ciudadanía.

Un modelo de ciudad resiliente

La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa de la Comisión Europea creada en 2020 para acercar el Pacto Verde Europeo a la vida cotidiana. Sus premios anuales reconocen proyectos capaces de integrar sostenibilidad, inclusión y belleza en la transformación de ciudades y comunidades.

La Marjal fue seleccionada como finalista por su capacidad para combinar resiliencia hídrica y uso público. El jurado y la votación ciudadana valoraron que una infraestructura concebida para reducir el riesgo de inundaciones funcione también como parque, corredor ecológico y punto de encuentro vecinal.

Diez años gestionando

Inaugurado en 2015, La Marjal ocupa 3,6 hectáreas en la Playa de San Juan y fue impulsado por el Ayuntamiento de Alicante y Aguas de Alicante, con Veolia como socio tecnológico. Diseñado como una Solución Basada en la Naturaleza, reproduce humedales mediterráneos y actúa como una gran cuenca de retención con capacidad para almacenar 45.000 metros cúbicos de agua pluvial.

Desde su puesta en marcha, el parque ha evitado inundaciones en las zonas colindantes. Retuvo 15.500 metros cúbicos durante las lluvias de marzo de 2017 y 22.000 metros cúbicos en agosto de 2019. Su coste ascendió a 3,67 millones de euros, una cifra casi cuatro veces inferior a la de una alternativa convencional de depósito subterráneo.

Beneficios ambientales

El espacio emplea aguas residuales tratadas para alimentar sus estanques y el sistema de riego, y se ha convertido en hábitat de más de 120 especies de aves, algunas de ellas protegidas. Además, contribuye a mitigar el efecto isla de calor, con reducciones locales de temperatura de hasta 5 grados, y captura carbono de forma continua.

El proyecto también aplicó criterios de economía circular: toda la tierra excavada se reutilizó para crear una colina recreativa, evitando su traslado a vertederos. Más allá de su función hidráulica, La Marjal ha conectado barrios antes aislados y ha transformado una zona vulnerable en un espacio público accesible, consolidándose como un modelo replicable en otros municipios mediterráneos.