La Nucía destina 1,8 millones de euros a rehabilitar dos casas históricas y crear el Casal Fester-Museu de la Festa

La Nucía ha dado el primer paso para transformar la antigua Casa dels Boquilles y la casa de Trinquet 3 en el futuro Casal Fester-Museu de la Festa.

Este jueves se ha firmado el acta de replanteo, el trámite que marca el inicio formal de una actuación con un presupuesto total de 1.776.198,66 euros: 340.500 euros corresponden a la adquisición de los dos inmuebles y 1.435.698,67 euros a la ejecución de la obra.

El proyecto cuenta con una subvención del 60% a través del programa europeo PLAN EDIL (Plan Estratégico de Desarrollo Integral Local), vinculado a los fondos FEDER y a la estrategia de desarrollo urbano sostenible.

Un nuevo espacio para la fiesta

La intervención recuperará y pondrá en valor dos edificios catalogados como Bienes de Relevancia Local, situados junto al Ayuntamiento, en la plaça Major y el carrer Trinquet. El Ayuntamiento los adquirió en 2023 por 340.500 euros con la idea de convertirlos en un centro dedicado al mundo festero nuciero.

El futuro Casal Fester-Museu de la Festa albergará dependencias administrativas de la concejalía de Fiestas, oficinas, salas polivalentes, un archivo, un museo, una sala inmersiva 360 grados y la recreación de una antigua cuadra con pesebre. El objetivo es crear un equipamiento abierto, accesible y versátil que dinamice las visitas al casco antiguo.

El Casal de La Nucía. Ayuntamiento de La Nucía

Patrimonio y eficiencia energética

La rehabilitación conservará en la medida de lo posible la fachada y la fisionomía original de ambas casas. Además de adaptar los inmuebles a su nuevo uso cultural, la actuación mejorará la accesibilidad —con un ascensor y nuevas escaleras—, el confort y la eficiencia energética del edificio.

Una vez finalizadas las obras, la superficie construida alcanzará los 532,13 metros cuadrados, incluyendo la ampliación de los aseos en la primera planta.

“Recuperamos patrimonio”

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha destacado que el proyecto persigue un doble objetivo: rehabilitar el patrimonio histórico del municipio y dotar a la fiesta nuciera de un espacio propio.

Un momento en la firma. Ayuntamiento de La Nucía

“Con este proyecto logramos dos objetivos: recuperamos el patrimonio histórico de La Nucía con la rehabilitación de la histórica casa dels Boquilles y la casa del carrer Trinquet, situadas junto al Ayuntamiento. Y, en segundo lugar, creamos el Casal-Museu de la Festa, para dotarla de contenido y dinamizar el casco antiguo y los recursos museísticos y turísticos del municipio”, ha explicado Cano.

El regidor ha añadido que el nuevo equipamiento se convertirá en “una parada más dentro de las visitas turísticas a La Nucía” y ayudará a poner en valor el mundo de la fiesta local, “con un edificio propio por y para la fiesta”.

Al acto de firma han asistido, entre otros, la arquitecta redactora del proyecto, Mª Trinidad Batet; el CEO de la constructora OVISA, Francisco Sánchez; los concejales de Cultura y Fiestas, Pedro Lloret y Cristóbal Llorens; el presidente de l’Associació de Penyes de La Nucía, Diego Llorca; y la vocal del Consell Valencià de Cultura y experta en museización, Begoña Martínez Deltell.