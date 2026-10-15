La jueza rechaza archivar la causa de las VPP de Les Naus y mantiene la investigación a la espera del informe de la UDEF

La magistrada que instruye la causa por la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, en Playa de San Juan, ha denegado las peticiones de sobreseimiento presentadas por las defensas de tres investigados, entre ellas la arquitecta municipal Elsa Lloret.

En dos autos dictados este miércoles y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante considera que archivar ahora la causa sería "prematuro", porque la instrucción sigue abierta y "quedan diligencias relevantes pendientes", entre ellas el informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La resolución afecta a Elsa Ll.S., por un lado, y a Juan Bautista C.I. y María Rosario M.B., por otro. Las defensas de los tres investigados solicitaron el sobreseimiento libre —y, en el caso de los dos últimos, también el provisional— al entender que no existen indicios suficientes de criminalidad o de participación en los hechos. La jueza María Amparo Rubio Lucas desestima ambas peticiones y ordena continuar con la instrucción.

El informe de la UDEF

La instructora sostiene que el sobreseimiento solo procedería si quedara acreditada de forma clara la inexistencia de infracción penal o la falta de indicios racionales contra los investigados. En el estado actual del procedimiento, considera que no puede llegarse a esa conclusión porque la investigación no ha concluido y permanecen diligencias "de indudable relevancia" para esclarecer los hechos.

El elemento central es el informe solicitado a la UDEF. Según los autos, esta diligencia tiene "especial trascendencia" para reconstruir las actuaciones administrativas y económicas analizadas en relación con las VPP de Les Naus y para determinar las eventuales responsabilidades. La magistrada señala que, sin ese informe, el juzgado no dispone todavía de un "cuadro indiciario completo" que permita valorar la tipicidad de los hechos y la participación de cada investigado.

"La ausencia de dicho informe impide, en el momento actual, disponer de un cuadro indiciario completo que permita efectuar un juicio definitivo sobre la tipicidad de los hechos y sobre la eventual participación de las personas investigadas", recoge la resolución.

FETAP-CGT se opuso al archivo

La acusación popular FETAP-CGT se opuso a las solicitudes de sobreseimiento y pidió la continuación de la instrucción. El sindicato argumentó que aún quedaban extremos relevantes por esclarecer y diligencias de investigación sin practicar, una posición que la jueza recoge al mantener abierta la causa.

La magistrada subraya que la fase de instrucción tiene precisamente como objetivo averiguar los hechos, identificar a las personas que pudieran haber participado en ellos y reunir los elementos necesarios para decidir con fundamento si el procedimiento continúa o se archiva. Por ello, considera que cerrar la investigación antes de agotar esas diligencias podría comprometer el esclarecimiento de los hechos.

18 investigados

La causa investiga la adjudicación y adquisición de VPP en la promoción Les Naus, construida sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. Actualmente figuran como investigadas 18 personas, entre ellas cargos y funcionarios municipales y de la Conselleria de Vivienda, miembros del consejo rector de la cooperativa promotora, adjudicatarios y el promotor Francisco Ordiñana.

Entre las diligencias pendientes también están las declaraciones como investigados del presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa, previstas para el próximo 9 de noviembre.

Con la desestimación de los sobreseimientos, el juzgado continuará la instrucción hasta completar las diligencias acordadas y recibir el informe de la UDEF. Una vez incorporados esos elementos, la magistrada valorará si existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento o, por el contrario, proceder al archivo.