El Gobierno anuncia la variante de Torrellano con Óscar Puente como posible "paracaidista" en Alicante el 29-N

Todo listo para las elecciones generales del próximo 29-N en la provincia de Alicante. La Delegación del Gobierno acaba de anunciar que "Transportes aprueba definitivamente el estudio de la variante de Torrellano que permitirá crear una conexión ferroviaria directa con el aeropuerto de Alicante-Elche". Una de las mayores demandas de la ciudadanía alicantina durante el último mandato, que viene de mano del previsible candidato del PSOE en los comicios como "paracaidista" en la provincia de Alicante: Óscar Puente.

En política nada es casual y el hasta ahora ministro Puente lleva meses incrementando su presencia en la capital de la provincia por asuntos políticos, como la presentación del futuro Parque Central , o personales, tras su matrimonio con la alicantina Yasmina Gregori.

Esta combinación de proyectos del Ministerio en la zona y sus lazos familiares ha hecho que sus desplazamientos y su presencia pública en Alicante hayan sido especialmente frecuentes y visibles en los medios de comunicación. Tiene casa en Alicante y desde hace meses se especula con esta posibilidad. En Valladolid, donde todavía es secretario general provincial, no ven la posibilidad, pero fuentes del PSOE confirman que está dispuesto a presentarse por Alicante si Sánchez se lo pide.

Por eso, a un día de que finalice su mandato y que Puente quede como ministro accidental, el ministro hace el gran anuncio de la legislatura. Una crónica anunciada que ahora solo toma su versión definitiva a partir de que sea publicado en el BOE. No obstante, los bandazos del Gobierno con la variante de Torrellano quedan en la hemeroteca, incluido el intento de electrificar la línea de la costa que fue descartado ahora hace un año.

Ahora el Ministerio asegura con esta aprobación definitiva "se impulsan los trabajos para poner en servicio todo el tramo de la variante de Torrellano hasta la estación de Alicante, lo que permitirá desmantelar la vía ferroviaria costera entre San Gabriel y Agua Amarga". Con esta resolución, se confirma la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de descartar electrificar y cambiar de ancho el tramo de la costa para encaminar de forma provisional los tráficos de mercancías mientras se construye la variante. En su lugar, las circulaciones de mercancías se desviarán por la línea de alta velocidad Murcia-El Reguerón, tal y como se comprometió el ministro Óscar Puente durante una de sus visitas a la ciudad de Alicante.

La Variante de Torrellano

La variante de Torrellano forma parte del proyecto de remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante y busca cumplir con diversos objetivos fundamentales, entre los que destacan la mejora de las prestaciones de los servicios de Cercanías de la línea C1 Alacant-Terminal – Murcia del Carmen, el incremento de la capacidad operativa y la funcionalidad de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante y su integración en el Corredor Mediterráneo, la creación de una conexión ferroviaria directa con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y el desmantelamiento de la vía de la costa para eliminar la barrera urbanística y abrir la ciudad de Alicante al mar.

Esta actuación se ha estructurado en dos etapas diferenciadas. La primera de ellas

está concebida para dar servicio al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con una estación en el propio recinto aeroportuario, encontrándose este tramo actualmente en la fase de redacción del proyecto constructivo. Por su parte, la segunda fase dará continuidad a la anterior hasta alcanzar la estación de Alacant-Terminal. En relación con ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya emitió el 29 de mayo de 2026 la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, mediante la cual se formula la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto. La documentación completa de la solución aprobada se encuentra disponible para su consulta en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Todo este plan responde de manera directa a las metas marcadas por la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, concebida para mejorar la cohesión social, impulsar el crecimiento económico y resolver los problemas reales de movilidad. El transporte ferroviario se alinea con estos propósitos al contribuir a la sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental. En particular, la actuación se ajusta a los principios establecidos en el eje relativo a la movilidad para todos, en tanto pretende que el transporte sea un derecho de los ciudadanos y un elemento indispensable de cohesión social que proporcione alternativas reales al vehículo privado.