La Policía Local de San Vicente en una imagen de archivo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig

Detienen a un hombre tras atracar un negocio de San Vicente con un cuchillo de grandes dimensiones

Un hombre ha sido detenido en San Vicente del Raspeig tras cometer un robo con un cuchillo de grandes dimensiones en un negocio del municipio.

El asalto se produjo el pasado viernes sobre las 13 horas en un comercio de calle Manuel Domínguez Margarit.

La Policía Local del municipio tuvo conocimiento a través de llamada telefónica de un posible robo con intimidación mediante un cuchillo de gran tamaño.

Los agentes organizaron un dispositivo por las inmediaciones de la zona que culminó con la detención del presunto autor.

Los agentes participantes incautaron al detenido el arma blanca con la que supuestamente se cometió el delito.

Dicha detención pudo llevarse a cabo con rapidez gracias a la detallada descripción facilitada por la víctima.

Tras la realización de las correspondientes diligencias, el acusado fue trasladado para su posterior puesta a disposición del juzgado.

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