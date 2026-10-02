El IMEP de Alicante suma cuatro nuevos premios nacionales por sus trabajos de protocolo y eventos

El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández (UMH) con sede en Alicante, acumula nuevos reconocimientos en los Premios a la Excelencia de la Asociación Española de Protocolo (AEP). Sus estudiantes han sido premiados por sus trabajos finales de Grado y Máster en las dos últimas convocatorias de estos galardones, en los que participan universidades y escuelas de distintas partes de España.

En la V edición de los premios, cuatro alumnas del centro alicantino recibieron reconocimientos por sus trabajos. María Valero Félix obtuvo el premio al Mejor TFG 2023-2024 por su Manual de Protocolo para la Junta Central Fallera.

El premio al Mejor TFG 2024-2025 fue para María Pérez Serrano por su Manual de Protocolo para la Autoridad Portuaria de Alicante. En la categoría de trabajos de posgrado, Inmaculada Martínez Esteban consiguió el segundo premio por Organización del Solemne Acto Santo Tomás de Aquino.

La Bellea del Foc 2024, Belén Mora Rosado, completó los reconocimientos del IMEP en esta edición al hacerse con el premio al Mejor Trabajo Fin de Posgrado 2024-2025 por el Manual de Protocolo para la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante.

Los proyectos premiados abordan distintas áreas relacionadas con el protocolo, la organización de eventos y las relaciones institucionales. Entre ellos figuran manuales de protocolo elaborados para organismos como la Junta Central Fallera, la Autoridad Portuaria de Alicante y la Cámara de Comercio de Alicante.

La convocatoria reúne trabajos procedentes de centros y universidades de diferentes puntos de España. Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Nebrija, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Europea, la UNED, la Universidad del Atlántico Medio, la Escuela Internacional de Protocolo y UNIR.

Los resultados de la última edición se suman a los reconocimientos obtenidos por estudiantes del IMEP en la IV edición de los Premios a la Excelencia de la AEP.

En esa convocatoria, Elena Aura Devesa consiguió el tercer premio al Mejor TFG por el proyecto Plan estratégico contra la despoblación de la Vall d’Ebo a través de la dinamización y los eventos. Por su parte, Alba Bonache Pérez obtuvo el segundo premio al Mejor Trabajo Fin de Posgrado por Gala de reconocimiento a empresas alicantinas - Alicante Golden Awards.

Con estas distinciones, estudiantes del Grado Oficial y del Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales del IMEP acumulan reconocimientos en las últimas convocatorias de unos premios que distinguen trabajos académicos relacionados con este ámbito.

Los proyectos presentados abordan casos concretos de instituciones, empresas, administraciones y acontecimientos, con propuestas centradas en la aplicación del protocolo y la organización de eventos.