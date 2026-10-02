La DGT cambia las reglas: los motoristas podrán circular por el arcén derecho sin exceder la velocidad de 30 km/h

La nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) ya está en vigor desde este miércoles, 1 de octubre, e introduce cambios que afectan a los motoristas y al resto de usuarios de la vía.

Entre las novedades, las motos pueden circular por el arcén derecho en situaciones de congestión, aunque deben hacerlo a un máximo de 30 kilómetros por hora y solo cuando el tramo esté previamente señalizado.

La modificación forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio. La DGT explica que el objetivo es reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables y adaptar las normas a los cambios que ha experimentado la movilidad durante los últimos años.

Aunque las nuevas reglas ya se aplican, la DGT recuerda las principales obligaciones y novedades para que los conductores conozcan cómo deben circular a partir de ahora.

Nuevas normas

Los conductores de motocicletas y ciclomotores tienen desde el 1 de octubre nuevas obligaciones. Una de ellas afecta a los guantes de protección, que pasan a ser obligatorios cuando se circula por vías interurbanas.

También es obligatorio utilizar calzado cerrado en cualquier tipo de vía. En el caso de los ciclomotores, además, el casco deberá ser homologado y no únicamente certificado a partir del 1 de octubre de 2027.

La principal novedad en la circulación de las motos permite utilizar el arcén derecho cuando existe una situación de congestión. Esta posibilidad está condicionada a que el tramo se encuentre previamente señalizado y a que la motocicleta no supere los 30 km/h.

La DGT incluye esta medida dentro de las modificaciones destinadas a mejorar la convivencia entre los diferentes usuarios de la carretera y reducir los riesgos en situaciones de tráfico denso.

Cambios para bicicletas

La reforma también modifica las reglas para los ciclistas. En las vías interurbanas, el casco pasa a ser obligatorio para todos y desaparecen las exenciones que existían hasta ahora.

Además, cuando un vehículo adelante a una bicicleta debe reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía y mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros. Si la carretera tiene más de un carril por sentido, debe cambiar completamente de carril.

En las vías urbanas, los ciclistas deben circular preferentemente por el centro del carril. También se establece una distancia mínima de cinco metros entre los vehículos a motor y las bicicletas que circulen delante por el mismo carril.

Nuevas reglas para los VMP

Los vehículos de movilidad personal también tienen nuevas obligaciones. La edad mínima para conducirlos queda fijada en 15 años y el casco de protección pasa a ser obligatorio.

Por la noche o en condiciones de escasa visibilidad, sus usuarios deben llevar además un chaleco reflectante. El alumbrado será obligatorio permanentemente, también durante el día, a partir del 1 de octubre de 2027.

Fuera de los núcleos urbanos, los VMP podrán circular por vías segregadas del tráfico a motor, como vías ciclistas o carriles bici, salvo que exista una prohibición señalizada.

Otros cambios

La reforma introduce además modificaciones para otros conductores. El cinturón será obligatorio en todo momento para los conductores de taxis, vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de la conducción, al eliminarse las exenciones existentes.

Las autocaravanas tampoco podrán extender elementos que sobresalgan de su perímetro, deberán descansar sobre los neumáticos y no podrán verter fluidos procedentes del habitáculo.

La DGT señala que la reforma incorpora por primera vez al Reglamento una definición formal de 'usuario vulnerable de la vía', que incluye a peatones, ciclistas, usuarios de VMP y conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores.