Alicante tiene 7.100 mujeres en el nuevo VioGén 2.0, con más de 100 casos de maltrato en menores

La provincia de Alicante tiene más de 7.100 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género en el nuevo sistema VioGén 2.0.

El territorio alicantino es el tercero con más asesinatos machistas en lo que va de año, con cuatro tras el crimen de Meriane en Benidorm, y solo es superado por Málaga (7) y Madrid (5).

También ocupa el tercer puesto en el sistema VioGén 2.0, solo superada por Madrid (12.881 mujeres) y Valencia (7.739).

El sistema mantiene bajo seguimiento policial directo un total de 7.121 casos activos en Alicante, mientras que 49.913 expedientes figuran como inactivos.

Del total, la gran mayoría, concretamente 5.709 mujeres, se encuentran catalogadas bajo un nivel de riesgo bajo.

Sin embargo, la alerta se intensifica con 1.305 víctimas que conviven con un nivel de riesgo medio, lo que implica medidas de protección más severas y un control más exhaustivo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, 105 mujeres son monitorizadas por estar en riesgo alto y hay dos mujeres que se encuentran en riesgo extremo, el nivel de alerta máxima del protocolo, donde la probabilidad de violencia letal es inminente y requieren de protección policial las 24 horas del día.

Alicante también está en el top nacional, solo superada por Madrid, que tiene a cuatro víctimas en riesgo extremo.

Machismo, por edades

El grupo poblacional más castigado es el de las mujeres de entre 31 y 45 años, que concentra el grueso de la estadística con 3.279 casos activos, de los cuales 48 presentan riesgo alto y uno riesgo extremo.

Le sigue el tramo de edad comprendido entre los 46 y los 64 años, donde las fuerzas de seguridad vigilan 1.874 casos activos.

La penetración de la violencia de género entre las más jóvenes de la provincia, con 1.667 casos activos en mujeres de 18 a 30 años, es uno de los datos más preocupantes del informe del Ministerio de Igualdad, que refleja incluso 108 casos activos en adolescentes menores de 18 años.

En el otro extremo, la violencia de género en la tercera edad provoca el seguimiento de 193 mujeres mayores de 65 años en el sistema tras haber denunciado malos tratos.

VioGén 2.0, made in Elche

Desde su creación en 2007, VioGén ha analizado más de 700.000 casos de violencia de género y ha ofrecido protección policial a cientos de miles de mujeres.

La evolución del sistema estuvo a cargo de un equipo de expertos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche que trabajó durante meses para evolucionar el algoritmo para adaptarlo a los nuevos tiempos para minimizar los riesgos y 'blindar' a las víctimas.

La misión recayó sobre el Centro Crímina de la UMH, que incorporó la inteligencia artificial y nuevos algoritmos para mejorar la valoración del riesgo en casos de maltrato.

El equipo de expertos que mejoró el sistema antes del pasado verano estuvo formado principalmente por criminólogos, pero también psicólogos, juristas, matemáticos, estadísticos y especialistas en análisis de datos.