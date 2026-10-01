El hacker menor de edad experto en ataques millonarios capturado en Alicante en una operación con el FBI

Un buscado hacker de origen rumano menor de edad que formaba parte del grupo especializado en ciberataques millonarios KillSec ha sido capturado en la provincia de Alicante en una operación internacional.

El hacker tenía un rol como principal administrador del grupo, que habría realizado más de 1.000 ciberataques en todo el mundo, de los cuales unos 500 habrían tenido éxito con más de 280 víctimas, algunas habrían abonado rescates de alrededor de 500.000 euros en criptomonedas.

En la actuación se han practicado dos entradas y registros, en un domicilio y en una oficina de un establecimiento hotelero de la provincia de Alicante. Además, una mujer ha quedado como investigada por su presunta relación con los hechos.

KillSec, activo aproximadamente desde 2024, accedía a sistemas de organizaciones mediante la explotación de vulnerabilidades y de puntos de acceso deficientemente protegidos, especialmente en entornos de almacenamiento en la nube. Sus integrantes copiaban información interna sensible y la trasladaban a infraestructura bajo su control.

Las víctimas eran identificadas en un sitio de filtraciones de la internet oscura y recibían amenazas de publicación de los datos sustraídos si no pagaban el rescate exigido. Cuando la víctima no pagaba, los archivos podían ponerse a disposición para su descarga gratuita.

El dispositivo se enmarca en una operación internacional, coordinada por Europol y Eurojust y con la participación del FBI, que ha finalizado con un total de tres detenidos y ocho entradas y registros en España, Grecia, Reino Unido y Rumanía.

Los investigadores atribuyen a los sospechosos distintos cometidos, entre ellos los de administrador, desarrollador, negociador y afiliado.

En los registros se ha intervenido material informático, teléfonos móviles, carteras de criptoactivos y servicios de anonimización y cifraje de información relacionados con la presunta actividad delictiva del entramado. En un primer análisis, los investigadores han podido evidenciar transacciones correspondientes a pagos en forma de rescate por parte de algunas víctimas.

La investigación de la Guardia Civil, denominada Operación ROTOMA, se inició en 2025 a partir de la colaboración policial con el FBI de San Juan de Puerto Rico, orientada a identificar a personas relacionadas con KillSec que pudieran residir en España. Los investigadores de la UCO partiendo únicamente de una imagen de perfil, lograron identificar a uno de los administradores del grupo criminal que residía en la provincia de Alicante.

En las actuaciones en España se ha contado con el apoyo de especialistas de Europol y agentes de Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Una actuación internacional contra KillSec La actuación española se integra en la operación internacional KillSwitch, desarrollada contra el grupo KillSec y coordinada con Europol y Eurojust. En la investigación han participado autoridades de Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, Rumanía, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, con apoyo de las empresas de ciberseguridad Bitdefender y Group-IB.

La actuación desarrollada ayer permitió que las autoridades policiales y judiciales tomaran el control de la infraestructura de este grupo, incluyendo su página de filtraciones. Asimismo se han asegurado al menos 110 terabytes de datos.

Durante la investigación también se pusieron bajo control policial cinco servidores centrales, se intervinieron dominios utilizados por el grupo y se actuó sobre evidencias, activos y posibles beneficios delictivos, incluidas criptomonedas.

Las pruebas obtenidas podrían permitir identificar nuevas víctimas, nuevos ataques y otras personas implicadas.

Qué es el ransomware

El ransomware es un tipo de malware o código malicioso que bloquea equipos o impide el acceso a la información, normalmente mediante su cifrado, y exige un rescate para recuperar los datos o evitar su destrucción o difusión. En modalidades de doble extorsión, los autores no solo bloquean la información, sino que también la sustraen y amenazan con publicarla para aumentar la presión sobre la víctima.

Este tipo de amenaza puede aprovechar vulnerabilidades o accesos mal protegidos y también propagarse mediante técnicas de ingeniería social, como enlaces o archivos adjuntos maliciosos. Su impacto puede comprometer información sensible y afectar a la continuidad de la actividad de las organizaciones.