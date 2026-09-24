Ya entra en vigor: la Generalitat refuerza el apoyo a la agricultura ecológica con nuevas ayudas y ventajas

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reivindicado el papel estratégico de la agricultura ecológica en la economía y la vertebración territorial de la Comunitat Valenciana.

Lo ha hecho durante la clausura de la jornada organizada por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) con motivo del Día Europeo de la Agricultura Ecológica.

Durante su intervención, Barrachina ha destacado que el sector atraviesa un momento de crecimiento y alcanza una facturación cercana a los 963 millones de euros. El conseller ha asegurado que la Generalitat está trasladando su respaldo al ámbito ecológico mediante medidas presupuestarias concretas y condiciones más favorables en las principales convocatorias de ayudas.

Jóvenes agricultores

Entre las novedades incorporadas por la Conselleria figura la última convocatoria destinada a facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario. Los proyectos vinculados a la producción ecológica obtienen siete puntos adicionales en la valoración, una medida que ha contribuido a la instalación de más de un centenar de jóvenes en la convocatoria anterior.

También se han reforzado las ayudas para la modernización de explotaciones. En este caso, los productores ecológicos disponen de cinco puntos extra en la baremación y pueden acceder a una intensidad de ayuda un 15% superior a la prevista para los cultivos convencionales.

A estas ventajas se suma la financiación directa de la Generalitat. Para 2026, la Conselleria ha reservado 1,58 millones de euros para apoyar la certificación de la agricultura y la ganadería ecológica extensiva.

Desde 2023, estas ayudas autonómicas han permitido movilizar cerca de cinco millones de euros. Dentro de esta cantidad se incluye una partida de 950.000 euros para reforzar y promocionar la actividad del CAECV.

Ocho millones

Barrachina también ha anunciado una ampliación de ocho millones de euros en la línea de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores. El objetivo del Consell es que, sumando las dos convocatorias previstas, hasta 700 nuevos profesionales se incorporen al campo valenciano.

El conseller ha presentado esta medida como una de las actuaciones principales para hacer frente al envejecimiento de la población agraria y garantizar el relevo generacional en el sector.

La Comunitat

La Comunitat Valenciana contaba en 2024 con 134.724 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. De ellas, el 93,6% disponía de certificación oficial, lo que sitúa al territorio valenciano como la sexta autonomía española con mayor superficie ecológica.

Los principales cultivos son los frutos secos, con 19.061 hectáreas; el viñedo destinado a vinificación, con 18.599; el olivar, con 8.849; y los cítricos, que ocupan 5.419 hectáreas.

La producción ecológica está presente en 451 municipios, equivalentes al 83% del total de localidades de la Comunitat. Su implantación es especialmente significativa en comarcas del interior como Utiel-Requena, Els Ports, Alto Palancia, Vinalopó Mitjà y L’Alcoià, donde contribuye a mantener la actividad económica y frenar la despoblación.

En la clausura, Barrachina ha subrayado que detrás de cada explotación existen familias, puestos de trabajo y territorios que necesitan protección. Asimismo, ha destacado la labor del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) en ámbitos como el control biológico de plagas y la digitalización, dos áreas consideradas esenciales para avanzar hacia un modelo agrario más sostenible.