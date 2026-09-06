Detenido por empadronar a migrantes por 250 euros en su vivienda de alquiler de Alcoy

Un hombre de 59 años de edad ha sido detenido por empadronar a migrantes en su vivienda de alquiler de Alcoy por un precio de 250 euros.

El detenido presuntamente había empadronado en el domicilio donde residía en régimen de alquiler a ciudadanos extranjeros con el fin de realizar trámites de documentación, previo pago de una cantidad económica, por lo que se le acusa de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El varón investigado habría colaborado, con ánimo de lucro, en la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros, facilitándoles, mediante empadronamientos ficticios, la documentación necesaria para eludir la legislación vigente en materia de extranjería.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional cuando un varón se personó en dependencias policiales para informarse acerca de los trámites para realizar una carta de invitación para un ciudadano extranjero.

Cuando los agentes analizaron la documentación que portaba se comprobó que en el certificado de empadronamiento expedido a su nombre constaban empadronadas en diferentes fechas, diversas personas de nacionalidades extranjeras.

Con el fin de comprobar la veracidad de la residencia de dichos ciudadanos extranjeros en el domicilio se llevaron a cabo una serie de gestiones, con las que se comprobó que en dicha vivienda no se encontraba residiendo ninguna de las personas que figuraban inscritas en el padrón municipal.

Siguiendo con las pesquisas, los agentes comprobaron que algunas personas registradas en el domicilio habrían realizado un pago de 250 euros para empadronarse en el mismo a fin de realizar los trámites de documentación.

Por todo ello fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de la localidad de Alcoy.

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