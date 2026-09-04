Los nuevos viaductos de la Línea 9 del Tram en el Algar y Mascarat ganan el Premio FOPA a la Mejor Obra en la Provincia

La obra de construcción de los viaductos de la Línea 9 del TRAM en el Algar y Mascarat ha sido la ganadora del premio a la Mejor Obra de la Provincia de Alicante en la XVIII edición de los Premios FOPA (Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante), de la que se ha destacado su singularidad técnica, complejidad constructiva y su potente trascendencia económica y social para la zona de las marinas.

Esta obra está promovida por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y ejecutada con un presupuesto de 13,6 millones de euros por Pavasal Empresa Constructora en su lote 1, y la UTE CHM Obras e Infraestructuras con TECSA Empresa Constructora en su lote 2.

En la categoría de Mejor Integración en su Entorno, Sostenibilidad y Mayor Respeto al Medio Ambiente ganó la obra de la Vía Verde de la Cantera en la ciudad de Alicante, promovida por la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Medioambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. Una obra que ha contado con un presupuesto de 1,44 millones de euros con el que se ha buscado el fomento de la movilidad sostenible con especial atención al uso de la bicicleta y los itinerarios peatonales accesibles.

Además, el Jurado otorgó la Mención Especial a la obra de Reurbanización del Paseo de la Explanada Fase III de Alicante, entre las calles Bilbao, la Explanada de España y la Rambla de Méndez Núñez en la ciudad de Alicante.

Tras la deliberación y votación, el presidente del Jurado y presidente de FOPA, Javier Gisbert, ha defendido el carácter puntero de las empresas del sector en todo el mundo, junto con las chinas, tanto en obra pública como en obra privada. El presidente de FOPA ha reclamado una mayor apuesta en infraestructuras para evitar la pérdida de competitividad de la provincia de Alicante y que permite ir reduciendo el Decálogo de Infraestructuras pendientes”, que se viene arrastrando en el tiempo desde hace décadas.

Vía verde de la Cantera de Alicante. FOPA

La Gala de entrega de la XVIII edición Premios FOPA se celebrará el próximo 20 de octubre en el Auditorio Provincial de la Provincia de Alicante (ADDA), que contará con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana.

Mejor Obra de la provincia

La considerada mejor obra de la provincia de Alicante se ha presentado con el nombre ‘Ejecución de las Obras de los Proyectos de Construcción del Viaducto sobre el río Algar en el tramo Garganes- Cap Negret y del Viaducto del Mascarat en el tramo Olla Altea-Calp de la línea 9 de la red TRAM d’Alacant.

Reurbanización de la Explanada de Alicante Fase III. FOPA

Esta obra, realizada entre Altea y Calp, se desarrolló en un plazo de 14 meses y se finalizó en 2025. En su ejecución se ha destacado la construcción de pilotes de 1.906 metros, un viaducto ferroviario sobre el Algar en vía única de 226 metros de longitud y un segundo viaducto ferroviario en el Mascarat, también de vía única, de 44,6 metros.

La actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural, reforzar la continuidad ferroviaria y mejorar la funcionalidad de un corredor esencial para la conexión entre la Marina Baixa y la Marina Alta. El conjunto de viaductos del Algar y Mascarat forman parte de una misma estrategia de modernización de la Línea 9, con soluciones diferentes pero complementarias.

En el río Algar se ejecuta un nuevo viaducto ferroviario paralelo al existente, lo que permite recuperar el puente histórico como pasarela ciclopeatonal. En Mascarat se sustituye el tablero histórico por una nueva celosía metálica tipo Pratt, conservando la imagen formal del puente y mejorando la funcionalidad ferroviaria de la plataforma.

Premio medioambiental

La obra ganadora en la categoría a la Mejor Integración en su Entorno, Sostenibilidad y Mayor Respeto al Medio Ambiente ha sido para el Proyecto de Construcción y Dirección Facultativa de las Obras de la Vía Verde La Cantera en Alicante. Esta actuación cuenta con la Generalitat Valenciana como promotora y con Eiffage Construcción y Cydemir como responsables de la construcción.

La actuación se ha realizado sobre el trazado del antiguo Trenet de la Marina, frente a la Cantera, que permitió liberar un corredor lineal de aproximadamente 1,2 km, lo que permitió materializar una conexión directa entre la playa del Postiguet y la playa de la Albufereta. Esta conexión se integró con el Paseo Marítimo Bahía Norte, previamente ejecutado por el Ayuntamiento de Alicante en la avenida de Villajoyosa, consolidando así un eje litoral continuo.

Las candidaturas al Premio a la Mejor Obra en la Provincia de Alicante han sido el Mercado Municipal de Sant Joan d’Alacant (Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant), realizada por la UTE Grupo Alcudia-Intagua; Parque Central de Bomberos de San Vicente del Raspeig (Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extensión de Incendios y Salvamento de Alicante), de Becsa; Colegio Internacional Vallemar (Servicios Educativos La Nucia), de Becsa; Adecuación del Mercado de Abastos de Novelda (Ayuntamiento de Novelda), de Becsa; Pabellón Deportivo de Busot (Ayuntamiento de Busot), Eiffage Construcción; Facultad de Odontología del Campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Fundación Universitaria San Pablo CEU), de FCC Construcción.

También, el Edificio Concepción Aleixandre (UMH), de FCC Construcción; Edificios de Viviendas Sociales Energéticamente Eficientes en el Portón (Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante), de Gestaser Obras y Servicios SL; Terminación y Reforma del Centro 14 (Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante), de Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SA; Reurbanización del Paseo de la Explanada Fase III (Ayuntamiento de Alicante), de Tizor Hormigones y Asfaltados; Viaductos Algar y Mascarat de la Línea 9 del TRAM Alicante (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana), de Pavasal Empresa Constructora y la UTE CHM Obras e Infraestructuras y TECSA Infraestructuras.

Las candidaturas a los Premios de Mejor Integración en su Entorno y Sostenibilidad y Mayor Respeto al Medio Ambiente han sido la Mejora Peatonal Calmado de Tráfico en el Eje Parque Canalejas hasta las escaleras del IES Jorge Juan (Ayuntamiento de Alicante), presentada por CHM Obras e Infraestructuras, pero en la que participan diferentes constructoras; Albergue Juvenil y Centro de Interpretación de la Sequia Mare (Ayuntamiento de Benidorm), de UTE Albergue de la Sequia Mare; Restauración Hueco Minero denominado ‘Cantera Racó de l’Infern’ (Villaviñas SLU y Ayuntamiento de Benidorm), Grupo Bertolín; Vía Verde de la Cantera (Generalitat Valenciana), de Eiffage Construcción y Cydemir; Pabellón Polideportivo San Vicente del Raspeig (Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig), de la UTE TECOPSA y Aitana ACS; y el Edifici de l’Esport (Ayuntamiento de La Nucía), de Orisánchez.