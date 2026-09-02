"¡Ceuta es España, Sánchez a prisión!": 18.000 alicantinos se vuelcan con los ceutís entre cánticos y banderas

Las 20 de la tarde suenan con tono reivindicativo en los relojes de Alicante y de toda España este miércoles.

Desde la Plaza del Ayuntamiento, gritos como “Ceuta es España” y “Yo soy español, español, español” se hacen escuchar mientras resuena el himno nacional y avanzan cientos de personas con camisetas de la selección española y banderas de España y Ceuta marcando el paso.

La concentración, convocada bajo el lema “Alicante con Ceuta”, se suma a la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha logrado adhesiones en más de 260 ayuntamientos de todo el país.

Según fuentes del Ayuntamiento, la concentración ha reunido unas 18.000 personas en Alicante, lo que la convertiría en una de las más multitudinarias en lo que va de década.

El acto también ha tenido eco en localidades como Santa Pola y Elche, donde se han registrado unas 7.500 personas.

Una movilización histórica

El 2 de septiembre de 1415, Pedro de Menesses era nombrado como primer gobernador de Ceuta, marcando el inicio de la era moderna de la ciudad tras la conquista portuguesa. 611 años después, el 2 de septiembre de 2026, miles de personas se concentran por toda España en apoyo a la población ceutí tras la llegada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio.

Una convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la que también se ha sumado Alicante, además de otros más de 260 municipios de toda España. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha instado a los municipios a secundar la movilización y ha destacado que la situación de la Ciudad Autónoma ha creado “un sentimiento ciudadano por encima de ayuntamientos y colores políticos”.

“Por Ceuta, Unidos Por España”

Bajo el lema “Por Ceuta, Unidos Por España”, la iniciativa, surgida en redes sociales y respaldada institucionalmente a posteriori, plantea concentraciones ciudadanas frente a los ayuntamientos de las localidades adheridas. El llamamiento ha instado a la población a que se congregue frente a sus respectivos ayuntamientos, mientras que en el caso de Madrid capital, la manifestación se ha convocado frente al Congreso de los Diputados.

Las concentraciones han tenido lugar a partir de las 20:00 horas de este miércoles 2 de septiembre, frente a los respectivos ayuntamientos, salvo en Ceuta y Canarias, donde comenzaron una hora antes, a las 19:00 horas. Además de las convocatorias en España, también está prevista una protesta en Bruselas frente al Parlamento Europeo.

División entre partidos

Pese a que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y los colectivos ciudadanos han pedido una movilización pacífica, neutra y “alejada de siglas e ideologías”, la jornada ha generado división política.

Mientras algunos partidos y ayuntamientos han respaldado oficialmente la convocatoria de la FEMP, otros han optado por no sumarse o han promovido actos alternativos, lo que ha abierto un debate sobre el uso político de la crisis migratoria.

En el caso de Alicante, mientras el Partido Popular y Vox han incitado directamente a la participación ciudadana en la manifestación, otros partidos como Compromís acusan al alcalde Luis Barcala de utilizar los canales oficiales del Ayuntamiento para difundir lo que considera un acto de partido. "Obviamente Alicante está con Ceuta y con los ceutíes. Compromís ha sido de los primeros partidos en criticar la gestión del Gobierno de España en esta crisis humanitaria", asegura Rafa Mas, su portavoz.

Durante la concentración en la Plaza del Ayuntamiento, el tinte político se podía resentir mediante gritos como "¡Sánchez a prisión!" o "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

Por otro lado, este miércoles, el Grupo Municipal Vox ha presentado una moción en el Ayuntamiento para reclamar una respuesta firme ante la "invasión por parte de inmigrantes ilegales".

Tanta es la división política en Alicante que otros colectivos cercanos a una ideología de izquierda, han convocado una contramanifestación "en contra del racismo", a las 20 horas en la Plaza Castelló de la ciudad.

Reivindicaciones territoriales

Entre las demandas más repetidas en las concentraciones figuran el refuerzo de la seguridad en las fronteras, mayor apoyo institucional a Ceuta y Melilla, y una respuesta coordinada del Gobierno central ante la inmigración irregular. Los alicantinos también han reclamado que se reconozca la “españolidad” de Ceuta como un elemento identitario y territorial incuestionable.

La provincia de Alicante, con su amplia red de municipios adheridos, se ha convertido en uno de los epicentros de esta movilización en la Comunidad Valenciana, lo que subraya la dimensión nacional del respaldo a la ciudad autónoma.