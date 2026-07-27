El compromiso hídrico y ambiental de Coca-Cola se consolida en la provincia de Alicante

En un territorio caracterizado por la fragilidad climática y el estrés hídrico estructural, la gestión sostenible de los recursos ha dejado de ser una opción comercial para convertirse en una necesidad imperiosa. En la provincia de Alicante, la preservación del agua y la descarbonización definen hoy la competitividad del tejido industrial y el bienestar del entorno.

En este marco, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha dado a conocer los avances de su hoja de ruta en sostenibilidad, denominada This is Forward. El informe recoge avances significativos en cuatro ejes prioritarios para la Comunitat Valenciana: gestión hídrica, descarbonización del transporte y producción, economía circular en envases y apoyo a las comunidades locales.

La cuenca del Segura y las comarcas del sur de Alicante constituyen una de las zonas de mayor vulnerabilidad hídrica de la Península Ibérica. Conscientes de esta realidad, la firma ha optimizado sus procesos hasta alcanzar un ratio de consumo de apenas 1,74 litros de agua por cada litro de bebida elaborado.

Más allá de la eficiencia operativa en planta, el plan estratégico se compromete a reponer el 100% del agua embotellada y a devolver al menos el 85% del agua utilizada en instalaciones ubicadas en zonas con elevado estrés hídrico. En el último balance, la compañía ha superado ampliamente estas metas al alcanzar un 162,2% de agua devuelta a la naturaleza mediante proyectos medioambientales de regeneración ambiental y reabastecimiento en cuencas hidrográficas.

Descarbonización y circularidad

El programa fija la meta de reducir un 30% las emisiones absolutas de CO2 para 2030 en toda la cadena de valor (alcances 1, 2 y 3). A fecha actual, la disminución se sitúa en un -24,4% respecto a 2019, apoyada en el uso del 100% de electricidad renovable en sus operaciones.

Esta transformación impacta de forma directa en el sector hostelero y comercial alicantino. Actualmente, el 100% de los envases comercializados son reciclables o reutilizables, y la tasa de PET reciclado alcanza el 58,5%, reduciendo sustancialmente el empleo de plástico virgen. El objetivo inmediato reside en recoger y reciclar el 85% de las botellas y latas puestas en el mercado.

La vertiente social del plan busca consolidar el tejido socioeconómico de la provincia. A través de programas de formación y capacitación profesional, la compañía ha impactado en 16.200 personas y ha sumado más de 7.200 horas de voluntariado corporativo orientadas al apoyo de jóvenes y colectivos vulnerables. De este modo, la multinacional refuerza su alianza con distribuidores, hosteleros y entidades alicantinas para avanzar de manera conjunta hacia una economía circular, resiliente y baja en carbono.