El Gobierno trata de atribuirse el "reflote" de Ciudad de la Luz con dinero europeo sobre el trabajo hecho por la Generalitat

El Gobierno de Pedro Sánchez, en la persona del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha encontrado en el complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz de Alicante un ariete para reivindicarse en la Comunitat Valenciana. Hoy tratará de hacer lo mismo en Valencia, en la fábrica de Ford.

Pero una fotografía de Óscar López hablando de más de 300 empleos, una productora internacional y una inversión de 19,8 millones (con fondos europeos) es un un relato a medias basado en la propaganda del Spain Audiovisual Hub. El problema es que ese escaparate llega sobre una infraestructura cuya historia real ni mucho menos empezó en el despacho de Óscar López, ni se explica por una supuesta generosidad del Gobierno central, sino por años de dinero autonómico, conflictos con Bruselas y una posterior recapitalización asumida por la Generalitat Valenciana.

El ministerio de Óscar López, tras visita a los estudios, habla de una “extraordinaria noticia” para Alicante y para la Comunitat Valenciana, y subraya el impacto económico de Good Films, con un 60% del equipo procedente del territorio y un horizonte de cientos de empleos directos e indirectos. El Gobierno quiere presentarse como el gran impulsor del nuevo ciclo de Ciudad de la Luz, pero llega varios años tarde. El complejo lo levantó Generalitat, que es la propietaria y la responsable política de la instalación, y quien tuvo que poner la cara cuando Europa declaró ilegales sus ayudas públicas.

La Comisión Europea de la Competencia consideró que la financiación pública de la Generalitat distorsionaba el mercado y obligó a recuperar 265 millones de euros invertidos en la creación del centro audiovisual. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó después esa doctrina y dejó claro que las ayudas autonómicas a Ciudad de la Luz eran incompatibles con las normas comunitarias.

Años después, cuando el complejo ya había atravesado la etapa más delicada, la Generalitat volvió a intervenir para garantizar su viabilidad. Primero, en el último Gobierno del socialista Ximo Puig. Pero en 2022, apenas unos meses antes de las elecciones que perdió frente al popular Carlos Mazón, el presidente solo pudo comprometer durante 2022 un total de 2,4 millones de euros.

Ya en 2023, el nuevo Consell del PP aprobó una ampliación de capital de 21,2 millones de euros para la sociedad gestora, con un primer desembolso de 5,3 millones, con el objetivo explícito de sostener la actividad y reflotar los estudios. Ese movimiento fue decisivo para que Ciudad de la Luz pudiera seguir operando como activo público y volver a atraer proyectos. Sin esa recapitalización, el escenario de hoy no existiría.

Lo que sí ha hecho ahora el Gobierno central es aprovechar el momento. La SETT ha invertido 19,8 millones en Good Films Studios Spain y se ha quedado con casi el 46% de la compañía. Esa aportación ha permitido que la productora se instale en Alicante y que su primer rodaje tenga una presencia significativa de empleo local. Pero una cosa es financiar una operación concreta y otra muy distinta atribuirse el mérito de haber sacado del pozo a Ciudad de la Luz. El dinero llega cuando el activo ya está reordenado, la estructura societaria ya ha sido sostenida por la Generalitat y el complejo vuelve a ser operativo gracias a decisiones adoptadas antes en Valencia.

De ahí el comunicado de ayer de la Generalitat: "La Generalitat celebra que el Gobierno de España valore y respalde la reactivación de los estudios Ciudad de la Luz, impulsada por el actual Consell. La consellera de Industria, Comercio, Innovación y Turismo, Marián Cano, ha destacado el intenso trabajo realizado por el Gobierno valenciano para reactivar Ciudad de la Luz, que en la actualidad es un complejo audiovisual plenamente operativo y de referencia europea".

Marián Cano replica a Óscar López

La consellera Cano ha valorado que este 2026 ha sido el año del despegue definitivo de Ciudad de la Luz con la llegada del proyecto 'Cascade', que ha convertido los estudios alicantinos en hub de producción en España para el 'live action' de Enredados, una superproducción internacional de estudio con distribución global masiva.

Este macroproyecto está permitiendo reforzar a la Comunitat Valenciana como centro audiovisual internacional al tiempo que revitaliza los estudios alicantinos como infraestructura estratégica, dinamiza el conjunto de la industria audiovisual valenciana, atrae futuras inversiones y genera el llamado efecto 'screen tourism' (turismo inducido por el cine).

Desde la Generalitat recuerdan que los estudios se encuentran a pleno rendimiento este año gracias al despliegue de Good Films en sus instalaciones. Proyectos como The People of the Book y The Man Who Stole the Sky, beneficiarias cada una con 1,5 millones de euros de subvención por parte de la Generalitat, dentro de una convocatoria general -dotada con un total de 9,5 millones de euros repartidos entre 2025 y 2027-, enfocada a proyectos que inyecten gastos directamente en el territorio.

Además, desde la reapertura de Ciudad de la Luz, la mejora de infraestructuras, formación especializada y una política de incentivos atractiva impulsada por la Generalitat han permitido atraer alrededor de 15 producciones que han reportado un impacto económico sobre el territorio de más de 70 millones de euros.

Así, estos rodajes han generado más de 30.000 pernoctaciones en establecimientos de Alicante y han impulsado la contratación de más de 400 empresas, lo que refuerza el impacto positivo de la industria audiovisual en la economía y el empleo local. Además del impacto económico, la llegada de los 15 proyectos ha repercutido muy positivamente en la proyección nacional e internacional de Ciudad de la Luz dentro del sector, que se ha mostrado al mundo a través de películas, series y anuncios como el lugar ideal para los proyectos audiovisuales más ambiciosos.

Por lo que respecta a las series, se han rodado en Ciudad de la Luz títulos como Ley del Mar, Nero, The Walking Dead: Daryl Dixon, Favatrix y Mar afuera. Entre las películas se encuentran En las profundidades del Sena, dirigida por Xavier Gens; la superproducción Venom: el último baile, dirigida por Kelly Marcel; Los Tigres, de Alberto Rodríguez; El cautivo, bajo la dirección de Alejandro Amenábar; Mala Influencia, de Chloé Wallace; también una producción alemana de Surfilms, que añade un toque internacional a la oferta cinematográfica, y la película F.A.S.T., un thriller de acción de Taylor Sheridan (Yellowstone) para Warner Bros Pictures.

En paralelo, los spots publicitarios han encontrado de igual modo su lugar en esta reactivación. Entre ellos, han destacado los anuncios de Mas Orange y Cupra Terramar, este último dirigido por el director J.A. Bayona, y un tercer spot, producido por Blur, así como el stage de la banda musical Viva Suecia para su gira actual.

Para concluir: "la Generalitat trabaja junto al sector en la creación del llamado Plan Estratégico del Sector Audiovisual 2026-2030, que está llamado a consolidar la Comunitat Valenciana como hub de referencia, atrayendo inversión, talento y producciones de alto nivel a la región".