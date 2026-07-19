Calor de muerte en Alicante: 114 fallecidos en lo que va de verano a causa de las temperaturas extremas

El calor de muerte que azota la provincia de Alicante, con municipios alcanzando los 42 grados, deja ya 114 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en lo que va de periodo estival.

Alicante afronta ya el segundo gran episodio de calor extremo del verano tras una primera mitad del verano de 2026 (periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de julio), que ha sido la más cálida de la serie histórica en España.

El sur de España y Alicante han sido dos de las zonas más afectadas por un calor que ha provocado 87 muertes atribuibles a la temperatura en lo que va de julio en el territorio alicantino, una cifra que ya triplica las 27 muertes registradas durante todo junio y que podría rebasar ampliamente el centenar al concluir el mes, según reflejan los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Las cifras a nivel autonómico son aún más alarmantes, con 225 muertes durante este periodo estival, que el sistema calcula entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre para coincidir con las fechas de activación más frecuentes de los planes nacionales de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud.

El nivel de aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) seguirá vigente para el litoral sur de Alicante durante todo el fin de semana, con máximas que superarán los 38 ºC en puntos de la Vega Baja.

Así, el pasado viernes las temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana marcaban, a primera hora de la tarde, registros desorbitados, con 42,2 grados en Orihuela; 39,1 grados en Cox y Redován; y 39 grados en Villena, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). A partir de este fin de semana, las temperaturas podrían alcanzar de nuevo valores extremos.

Las previsiones de récord de calor hacen prever un año negro en cuanto a muertes atribuibles a las altas temperaturas, que podrían acercarse al récord de 2025, cuando se contabilizaron 309 fallecimientos durante el periodo estival, teniendo en cuenta que aún resta una semana de julio y los meses de agosto y septiembre por delante, los más críticos en las series históricas de calor.

Desde que el sistema MoMo comenzó a contabilizar estos datos en 2015, se han registrado 2.114 muertes atribuibles a la temperatura en la provincia, incluyendo tanto los fallecimientos asociados al calor como al frío. De ellas, 12 corresponden al pasado mes de enero.

Sistema MoMo

Este sistema utiliza tres fuentes de datos: las defunciones diarias por todas las causas de los últimos diez años, excluyendo las correspondientes a 2020 por su comportamiento anómalo debido a la pandemia de Covid-19, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta la fecha en que están disponibles y, a partir de entonces, del Ministerio de Justicia, que proporciona las defunciones diarias registradas en los registros civiles informatizados de municipios que abarcan aproximadamente el 98 % de la población española.

Asimismo, incorpora las temperaturas registradas por la Aemet a nivel provincial durante ese mismo periodo, incluido el año en curso, así como la población por grupos de edad, sexo y provincia, extraída del INE.

Funciona mediante un modelo estadístico que utiliza diez años de histórico de mortalidad diaria en la provincia (por todas las causas, como infartos, accidentes, cáncer o neumonías) y los registros de temperatura de la Aemet para ese mismo periodo. Con ello calcula cuántas muertes son "esperables" cada día del año en función de la época y de la temperatura habitual.

Cada jornada compara las muertes reales con esa cifra esperada. Cuando fallecen más personas de las previstas y ese exceso coincide con un episodio de temperaturas por encima o por debajo de los umbrales habituales para la zona, el modelo atribuye estadísticamente esa parte del exceso al factor térmico.