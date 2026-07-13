Villena camina hacia la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional de sus Moros y Cristianos

Una vista del espectacular desfile de las fiestas, que participó en el concurso local de fotografía. Vicente Guill Fuster Moros y Cristianos de Villena

El Ayuntamiento de Villena elevará al Pleno municipal del próximo 30 de julio la propuesta para solicitar que sus Fiestas de Moros y Cristianos obtengan la declaración de Interés Turístico Internacional.

Este reconocimiento supondría un paso clave en la proyección cultural, patrimonial y turística de la ciudad. El anuncio ha sido presentado por el alcalde, Fulgencio Cerdán, acompañado por el concejal de Fiestas, José Ferri; la edil de Desarrollo Económico, Paula García; y la presidenta de la Junta Central de Fiestas, Rosa María Pardo.

Tras haber sido reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Nacional en 2015, las celebraciones villeneras aspiran ahora a la máxima distinción, al cumplir con los requisitos exigidos para este reconocimiento internacional.

La candidatura es fruto del trabajo conjunto entre la Concejalía de Fiestas, el área de Desarrollo Económico y la Junta Central de Fiestas. El expediente elaborado recoge la notable proyección exterior de los festejos, con presencia acreditada en más de 16 países, entre ellos China, Estados Unidos o México, así como su difusión en medios internacionales.

El documento, ya concluido, cuenta con informes favorables tanto de la Secretaría municipal como de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El equipo de gobierno confía en lograr el respaldo unánime de la corporación en el pleno de finales de julio. En caso de aprobación, el expediente se remitirá a la Conselleria competente, que lo trasladará al Ministerio para su resolución en un plazo máximo de tres meses.

La iniciativa retoma un proceso que quedó interrumpido a raíz de la pandemia de la COVID-19. Aunque el proyecto ya estaba avanzado, la paralización administrativa obligó a rehacer gran parte de la documentación durante la actual legislatura para presentar una nueva candidatura completa.

De obtenerse esta distinción, Villena reforzaría su posicionamiento en el panorama turístico nacional e internacional, consolidando sus fiestas como motor económico y cultural. Además, permitiría acceder a campañas específicas de promoción institucional, incrementando la visibilidad del municipio y favoreciendo sectores como la hostelería, el comercio y la industria festera.

Durante la presentación, el alcalde destacó el esfuerzo colectivo realizado durante años para impulsar esta candidatura, subrayando especialmente la implicación del área de Fiestas. En la misma línea, el concejal José Ferri puso en valor el prestigio que supondría este reconocimiento y su impacto en la proyección internacional de unas celebraciones profundamente arraigadas en la ciudad.

Desde el área de Desarrollo Económico, Paula García resaltó el intenso trabajo realizado para alcanzar este objetivo y expresó su deseo de que el reconocimiento pueda materializarse antes de las fiestas de septiembre. Por su parte, la presidenta de la Junta Central de Fiestas, Rosa María Pardo, valoró positivamente el esfuerzo conjunto de todas las personas implicadas y destacó el carácter único de los Moros y Cristianos de Villena como referente cultural.