Juristes Valencians usará los 750 años de Jaume I para una nueva protesta y exigir el fin del "bloqueo" al Derecho Civil

La sociedad civil valenciana volverá a salir a la calle el próximo 27 de julio. La fecha no es casual: se cumple el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, el monarca que fundó el Reino de Valencia y otorgó los "Furs". En este contexto simbólico, la Asociación de Juristes Valencians ha convocado una nueva concentración para exigir la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano.

José Ramón Chirivella, presidente de la entidad, se muestra tajante a EL ESPAÑOL ante la parálisis parlamentaria en la designación de los diputados que deben defender la reforma constitucional en Madrid.

"Es una situación realmente alarmante y preocupante. Si en este mes de julio no se produce la designación, entendemos que hay una renuncia en la práctica", advierte el jurista.

Para Chirivella, el tiempo se agota si se pretende que la reforma sea una realidad antes de que termine la actual legislatura estatal. "Consideramos que es imprescindible que se apruebe la designación de diputados; de lo contrario, no posibilitará que se pueda reformar la Constitución en este ciclo", señala con firmeza.

El presidente de Juristes Valencians recuerda que el Congreso de los Diputados ya ha mostrado recientemente su capacidad de actuar con rapidez en casos similares.

Chirivella pone como ejemplo la reforma para que Formentera tenga senador propio: "Lo han conseguido en el mínimo tiempo por haberse tramitado por el procedimiento acelerado. No podemos permitir que el Derecho Civil Valenciano sea una nueva ocasión frustrada".

La crítica de la asociación se dirige directamente a la falta de coherencia política. "Sería una gran incoherencia y una gran hipocresía hablar del Rey Jaume I, que creó el Reino y nos dio unos derechos modernos para la época, y no ser capaces de defenderlos ahora ante Madrid", afirma Chirivella.

En este sentido, urge al President de la Generalitat y a los grupos parlamentarios a pasar de las palabras a los hechos. "No es posible que el president reclame el 25 de abril y luego la institución no sea capaz de presentar a los ponentes. Siempre digo que un President de una comunidad autónoma debe ser consciente de su inmensa responsabilidad en esta cuestión", explica.

Chirivella insiste en que esta reivindicación no es un debate teórico entre expertos, sino una necesidad que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos. "No hablamos de cosas abstractas, sino de cuestiones tangibles como la supervivencia de la empresa familiar, la regulación de las uniones de hecho o la custodia compartida", recalca el presidente.

El Derecho Civil Valenciano permitiría, según los juristas, modernizar normas sobre sucesiones y proteger el patrimonio agrario. "Es fundamental recuperar esta competencia para garantizar, por ejemplo, la sustitución en el ámbito del campo o fórmulas de separación de bienes más modernas", detalla Chirivella.

El respaldo a esta movilización es masivo. Un manifiesto reciente ya cuenta con la firma de más de 500 personalidades representativas de la academia, la política y la economía valencianas. Entre los firmantes figuran rectores, catedráticos de Derecho Civil y Constitucional, y líderes de los principales sindicatos y asociaciones empresariales.

"Lo significativo de este manifiesto es la presencia de personas muy cualificadas que dicen que es importante recuperar esta competencia", destaca Chirivella, mencionando nombres como el empresario Salvador Navarro o representantes de la comunidad universitaria.

Finalmente, el líder de Juristes Valencians hace un llamamiento a la unidad de acción para evitar que Valencia sea discriminada respecto a otros territorios. "Nuestros representantes deben estar a la altura. Se ha modificado la Constitución dos veces recientemente y no entenderíamos que no se incluyera nuestra reforma por falta de voluntad política", concluye.