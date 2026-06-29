Sprinter necesita 900 trabajadores en sus tiendas para este verano: 150 en la Comunidad Valenciana

El verano vuelve a convertirse en una de las épocas con más oportunidades para quienes buscan empleo. La llegada de las rebajas, el incremento del turismo y el aumento de la actividad comercial hacen que numerosas empresas refuercen sus plantillas con contratos temporales.

En este contexto, la alicantina Sprinter ha anunciado la incorporación de 115 trabajadores en la Comunidad Valenciana para reforzar sus tiendas durante la campaña estival. La región se sitúa entre las que concentrarán un mayor volumen de contrataciones de la compañía, especialmente en establecimientos ubicados en zonas costeras y destinos turísticos.

En total, la cadena deportiva prevé contratar a más de 900 personas en toda España, consolidándose como uno de los principales empleadores del sector retail deportivo durante los meses de verano.

La empresa busca personas apasionadas por el deporte, con orientación al cliente y capacidad para desenvolverse en entornos dinámicos y colaborativos. Las vacantes están dirigidas a dependientes y dependientas, responsables de sección, técnicos de taller y perfiles de logística.

"Nuestro crecimiento como compañía va ligado al desarrollo de los equipos. Cada nueva apertura y cada campaña de verano representan una oportunidad para incorporar talento, formar profesionales y seguir construyendo una cultura muy vinculada al deporte, la cercanía y el trabajo en equipo", explica Mariano Espín, Talent Manager de Sprinter.

Aunque la contratación responde a las necesidades propias de la campaña de verano, la empresa destaca que muchos de estos puestos pueden convertirse en una puerta de entrada a una carrera profesional dentro de la compañía.

"Muchos de los profesionales que hoy ocupamos puestos de responsabilidad dentro de Sprinter comenzamos en tienda o realizando prácticas, como es mi caso. Esto confirma la idea de que tenemos una cultura muy enfocada al crecimiento interno y al desarrollo de las personas, algo especialmente importante en un sector tan dinámico como el retail", señala María Fernández, Lead Talent Acquisition Retail de Sprinter.

La compañía mantiene una apuesta por la incorporación de talento joven y facilita el acceso al mercado laboral a estudiantes en prácticas, especialmente en las tiendas, con el objetivo de favorecer posteriormente su incorporación a la plantilla.

Según destaca Sprinter, el retail deportivo continúa consolidándose como uno de los sectores que más oportunidades ofrece a los jóvenes, gracias al crecimiento de actividades relacionadas con el deporte, el fitness y la moda deportiva.

"Para nosotros es especialmente importante que la experiencia de las personas candidatas y de quienes trabajan en Sprinter sea positiva desde el primer contacto con la compañía. Mantener una valoración de 4,5 sobre 5 en InfoJobs, una de las principales plataformas de empleo y referencia del mercado laboral en España, refleja precisamente ese compromiso con el desarrollo profesional, el acompañamiento y la creación de un entorno de trabajo cercano, dinámico y vinculado a los valores del deporte", añade María Fernández.

Mantiene su expansión

Las contrataciones coinciden con el proceso de crecimiento que Sprinter mantiene durante 2026. Tras abrir nuevas tiendas en Illescas, Vall d'Uixó, Getafe y El Ejido durante el primer trimestre, la compañía ya prepara nuevas aperturas en Alicante, Cádiz, Barcelona y Murcia.

Además, la empresa cerró 2025 con diez nuevas tiendas y siete reformas, entre ellas las dos realizadas en establecimientos afectados por la DANA en Valencia, una expansión que permitió crear más de 230 puestos de trabajo.

En el conjunto de España, Andalucía lidera la campaña de contratación con 215 incorporaciones, seguida de la Comunidad de Madrid y Canarias, con 140 cada una, Cataluña con 135 y la Comunidad Valenciana, que suma 115 nuevas contrataciones.