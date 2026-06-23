Educación propone destinar 4 millones de la brecha salarial al personal administrativo

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Comunitat Valenciana plantea destinar 4,15 millones de euros para mejorar las retribuciones del personal de administración y servicios (PAS) de los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

La propuesta, presentada en la mesa sectorial este martes, afecta a la partida destinada a reducir la brecha salarial correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.

La medida se centra en los colectivos con los salarios más bajos dentro de la Administración educativa.

En concreto, contempla incrementos para subalternos, administrativos de los grupos C1 y C2, fisioterapeutas y trabajadores sociales, lo que supondría beneficiar a un total de 2.236 empleados públicos.

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha recordado que las cantidades destinadas a la brecha salarial durante los años 2022, 2023 y 2024 se distribuyen de manera lineal entre el conjunto del funcionariado docente.

Sin embargo, “la finalidad de esta partida es corregir desigualdades retributivas, por lo que resulta coherente dirigir los recursos a aquellos colectivos que presentan mayores diferencias salariales respecto al resto de trabajadores del sistema educativo”.

Además, la medida tiene una importante dimensión de igualdad. Los colectivos beneficiarios presentan una elevada presencia femenina, en concreto, el 73 % del total, unas 1.635 mujeres.

De este modo, la mayor parte de los recursos públicos destinados a esta actuación recaerían directamente sobre mujeres trabajadoras, contribuyendo a avanzar en los objetivos de igualdad retributiva y reducción de las brechas salariales existentes.

Por otra parte, desde la Conselleria de Educación se ha destacado el papel esencial que desempeña el personal de administración y servicios en el funcionamiento diario de los centros educativos.

“Las tareas de atención al público, gestión administrativa y económica, apoyo al alumnado con necesidades específicas, intervención social y coordinación de servicios resultan fundamentales para garantizar una educación pública de calidad”, ha explicado Ortega.

En este sentido, la propuesta supone un reconocimiento al trabajo que realiza este colectivo y contribuye a mejorar la motivación profesional, favorecer la estabilidad de las plantillas y dignificar puestos que históricamente han tenido niveles retributivos inferiores respecto a otros colectivos de la Administración educativa.