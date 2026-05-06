Grupoidex cumple 30 años y lanza un nuevo modelo global de comunicación basado en la especialización

Grupoidex conmemora su 30 aniversario con la presentación de un nuevo modelo global de comunicación y marketing que apuesta por la hiperespecialización, la integración de capacidades y la generación de relevancia como eje central para las marcas.

La compañía reorganiza su estructura en cinco firmas especializadas que operan de forma conectada, con el objetivo de ofrecer soluciones más estratégicas, ágiles y adaptadas a las nuevas exigencias de un mercado en constante transformación.

Este cambio se enmarca bajo el concepto 'Be Relevant', que define la nueva visión del grupo. En un entorno saturado de mensajes, formatos y canales, las marcas no solo necesitan aumentar su presencia, sino afinar su impacto, conectar con mayor precisión y construir una relevancia sólida y duradera en el tiempo.

Una transición que no solo responde a una madurez empresarial, sino a un cambio de paradigma en un entorno cada vez más complejo, competitivo y marcado por la transformación tecnológica.

"Este 30 aniversario supone un punto de inflexión. Avanzamos hacia un modelo más preparado para responder a los nuevos retos del mercado, combinando especialización, tecnología y visión estratégica, sin perder la cercanía que siempre nos ha definido", señala Miguel Quintanilla, CEO de Grupoidex.

Cinco compañías

El modelo global de Grupoidex se fundamenta bajo la premisa de integrar estrategia, creatividad, producción e influencia bajo una misma visión de grupo. Esta arquitectura permite acompañar a las marcas desde una mirada más completa, conectando la definición estratégica, el desarrollo creativo y la ejecución de los proyectos para que cada acción mantenga coherencia, consistencia y sentido de marca.

A partir de esta visión, el nuevo modelo desarrollado se sostiene sobre tres pilares: escalabilidad, integralidad y cultura. La escalabilidad permite acompañar a los clientes en sus procesos de crecimiento y adaptar las capacidades del grupo a proyectos de mayor alcance.

La integralidad, por su parte, garantiza que las distintas disciplinas no operen como servicios aislados, sino como áreas conectadas entre sí, con una interacción fluida y sin intermediarios innecesarios.

Y, por último, la cultura refuerza una forma de trabajar basada en el esfuerzo y la excelencia como valores irrenunciables para acompañar a las marcas. A ello se suma una apuesta transversal por la tecnología, la data y la inteligencia artificial como motores de innovación del nuevo modelo.

Su incorporación permitirá evolucionar hacia procesos más inteligentes, medibles y eficientes, reforzando la capacidad del grupo para convertir información, creatividad y conocimiento en soluciones de mayor valor para las marcas.

Para su ejecución, surgen las cinco compañías y, al frente de cada una de ellas, se sitúan perfiles especializados que lideran el desarrollo estratégico y operativo de cada disciplina:

Teriyaki, dirigida por Rafael Verdugo, es la agencia creativa del grupo. Su trabajo parte de la estrategia para transformar objetivos de negocio en ideas, territorios y campañas capaces de conectar con las audiencias desde códigos más actuales, disruptivos y relevantes.

Relevents, liderada por Pilar Martínez, es la compañía especializada en experiencias, eventos y activaciones de marca. Su propuesta combina conceptualización, producción y estrategia experiencial para convertir cada encuentro en una oportunidad de conexión real entre marcas, públicos y territorio.

Acords Films, bajo la dirección de Álvaro G. Company, es la productora audiovisual del grupo. Su enfoque va más allá de la producción de piezas publicitarias, ya que trabaja la narrativa, la estética y el lenguaje propio de cada proyecto para crear contenidos capaces de resignificar la comunicación de las marcas y conectar con las conversaciones culturales del momento.

Junto a estas tres marcas se suman otras dos empresas coparticipadas que completan la visión global del grupo:

AM Acords, productora cinematográfica especializada en storytelling y en la creación de contenidos dinámicos, adaptados a las nuevas plataformas y a los lenguajes digitales.

The Branding, agencia de estrategia enfocada en la identidad, el propósito y el posicionamiento a largo plazo, contribuyendo a que cada marca construya un espacio propio y relevante en el mercado.

Para asegurar la transversalidad técnica de las nuevas áreas, Sara Gutiérrez asume el cargo de Global Manager, actuando como nexo entre el área corporativa, la ejecutiva y el servicio a clientes.

"Nuestro trabajo es asegurar que la estrategia del grupo tenga una dirección común y que las operaciones funcionen de forma coordinada para que cada cliente reciba una respuesta integrada, ágil y orientada a resultados", apunta Gutiérrez.

En el marco de la evolución y el crecimiento de Grupoidex, Rubén Ferrández, como Director Corporativo de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas, ocupa un rol orientado a identificar dónde y cómo las capacidades de los cinco nuevos ecosistemas pueden transformar los retos del mercado en éxitos tangibles.

Su función se centra en definir posicionamientos y abrir nuevas líneas de valor que permitan al grupo anticiparse a las necesidades futuras de las marcas.

"El reto está en saber dónde activar cada capacidad del grupo para dar respuesta a los desafíos del mercado y transformarlos en oportunidades reales de crecimiento", señala Ferrández.

Mirada al futuro

Tras tres décadas de evolución, Grupoidex consolida su transformación de agencia local a grupo de comunicación integral situado en Alicante, manteniendo su compromiso con sus orígenes y su arraigo, sin olvidar la necesidad de apostar por la expansión a través de sus otras sedes localizadas en Madrid y Valencia.

Este proceso se refleja en la confianza que firmas líderes como ElPozo, Carmencita, Banco Sabadell, Cantabria Labs, IMED Hospitales, Grupo Cox o Quirón, entre otros, han depositado en el grupo, avalando una estructura preparada para proyectos de gran escala.

Con este aniversario, Grupoidex no solo celebra su trayectoria, sino que reafirma su capacidad de adaptación y ambición hacia nuevos mercados nacionales e internacionales a través de la innovación y el talento.