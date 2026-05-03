Muere un joven de 18 años y otro hombre de 56 al colisionar sus motos en Alicante

Un joven de 18 años ha perdido la vida y otro hombre de 56 ha resultado herido tras el choque de dos motocicletas ocurrido este domingo en la pedanía de Torremendo, en Orihuela (Alicante), según informa Efe.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha indicado que el aviso se recibió alrededor de las 12:56 horas, alertando de una colisión entre dos motos. Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero medicalizado, una unidad del SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB).

Como consecuencia del siniestro, falleció el joven de 18 años, mientras que el hombre de 56 fue evacuado al Hospital General de Alicante.

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