La Feria de Mayo de Torrevieja contribuye a la supervivencia de Alimentos Solidarios: "Las donaciones han bajado y sin esto no podríamos seguir"

La Feria de mayo de Torrevieja, en una edición anterior.

Fuera de las grandes campañas de solidaridad puntuales como Navidad, muchas asociaciones pasan desapercibidas, muchas veces simplemente por desconocimiento o por la desviación del foco.

En el caso de la ONG Alimentos Solidarios de Torrevieja, existe un evento en concreto que se ha convertido en una fecha clave para su economía y la propia supervivencia de la asociación.

Cada mes de mayo, la ciudad de Torrevieja celebra su tradicional Feria de Mayo, donde reina el baile flamenco por parte de las academias locales, la gastronomía y los paseos de caballos andaluces.

Y más allá de ese ambiente fiestero se cuece en la caseta del Ayuntamiento de Torrevieja, unos platos con sabor a solidaridad.

Y es que la gestión de su popular caseta en el recinto ferial se ha convertido en un pilar fundamental para poder sostener su labor de alimentar a los más necesitados.

Así lo refleja el presidente de Alimentos Solidarios, José Antonio Vidal, quien explica que tras 15 años operando en la ciudad, su participación en la feria se ha convertido en un referente vital.

Concretamente, los beneficios limpios que logran recaudar gracias a estas fiestas oscilan habitualmente entre los 5.000 y los 7.000 euros, dependiendo de "si el buen tiempo acompaña y anima a los ciudadanos a acercarse".

Este evento es tan crucial que desde la asociación aseguran que, si les faltara, sufrirían un "gran daño económico que comprometería el proyecto".

Caída drástica de las donaciones

Esta inyección económica cobra especial relevancia en el contexto actual. Los representantes de Alimentos Solidarios alertan de que la ayuda ciudadana se ha paralizado tras la pandemia, registrando un descenso en las donaciones de al menos un 50% en los últimos años. "Ya no podemos seguir sobreviviendo solo a base de esas donaciones personales", asegura el presidente.

Aunque la ONG sigue contando con el apoyo fijo de algunas empresas colaboradoras, las aportaciones de particulares son mucho más inestables. Ante este panorama, al existir una gran cantidad de asociaciones en Torrevieja, los donantes privados tienden a ir rotando sus ayudas cada año.

Una situación que genera incertidumbre en la organización: "Cuando haces un presupuesto normalmente en donaciones pones una cantidad y, si no las tienes, pues te falta al final de año", lamentan..

200 menús diarios de solidaridad

A pesar de la caída de los ingresos, el trabajo diario de la ONG no se detiene. Actualmente, Alimentos Solidarios se encarga de preparar y repartir 200 menús diarios.

Una labor continua que tuvo su punto álgido durante los meses más duros de la pandemia, cuando la asociación tuvo que desdoblarse para ofrecer tanto comidas calientes como alimentos secos, absorbiendo incluso a usuarios derivados de otras ONG que no pudieron abrir sus puertas en aquel momento.

Y es que la trayectoria de la caseta de Alimentos Solidarios en la Feria viene de lejos, desde la época en la que el evento se celebraba en la zona del puerto.

Año tras año, el Ayuntamiento sigue confiando en ellos por el buen producto y el excelente servicio que ofrecen, destacando especialmente su buena mano a la hora de "hacer de comer".