Personas con discapacidad actúan por la igualdad de género con un libro: "Me duele que maltraten a una mujer"

No hace falta ser poeta para hablar desde el corazón. En APSA Alicante, las palabras, los trazos y las emociones se mezclan en "A golpe de verso", una obra colectiva donde personas con discapacidad intelectual denuncian la violencia de género y reivindican el respeto hacia las mujeres.

Nacido como proyecto artístico y literario para el 25 de noviembre, fecha del Día Internacional contra la Violencia de Género, este libro se ha convertido en una herramienta de sensibilización social que trasciende la efeméride.

A través de poemas, frases y dibujos en lectura fácil, 70 personas con discapacidad expresan sus sentimientos y experiencias, transformando el dolor en palabras de empatía y esperanza.

Este libro recoge poesía e ilustración, dando voz a sus vivencias y mensajes contra la violencia machista, promoviendo la sensibilización social y la educación en igualdad.

"Queríamos que las personas con discapacidad intelectual tuvieran su voz también en este tema", explica Ayla Pujante, responsable de Igualdad de APSA.

"Es un colectivo especialmente vulnerable: las mujeres, por ser mujeres y por su discapacidad, tienen más probabilidades de sufrir violencia o abusos. Este libro nace para que ellas —y ellos— también digan basta", añade.

Entre los autores está José Francisco, que dibujó un corazón con tiritas. Al preguntarle por su significado, responde con una claridad desarmante: "Mi corazón tiene tiritas porque me duele que maltraten a las mujeres".

O Sara, que plasmó en su dibujo una escena de maltrato doméstico y añadió su reflexión: "No me gusta que los hombres maltraten. Si ella está mal, hay que tener paciencia y cuidarla".

En "A golpe de verso", cada creación es un testimonio genuino. Los dibujos no siempre acompañan a los textos de una misma persona, pero juntos conforman una narrativa colectiva sobre la dignidad y el respeto.

Como recuerdan desde APSA, "los dibujos también hablan, cuentan mucho de los sentimientos y vivencias de quienes los hacen".

El proyecto, impulsado por el equipo de igualdad del centro, ha obtenido recientemente el Premio al Talento Artístico de Eurocaja Rural, un reconocimiento nacional que distingue iniciativas creativas con impacto social.

El reconocimiento llega acompañado de un orgullo compartido, pues los participantes del taller han comenzado a convertirse también en ponentes. En diciembre, varios de ellos presentaron su libro en una lectura poética celebrada en la Universidad de Alicante, donde leyeron sus textos y recibieron el aplauso del público.

"Fue muy emocionante verlos en el escenario, leyendo sus propios poemas sobre igualdad y respeto", apunta Pujante. "Este proyecto les ha dado voz y también confianza. Han pasado de ser alumnos a ser artistas y, sobre todo, mensajeros de una causa que nos implica a todos".